Corona: sorry, maar even geen sollicitatiegesprekken

Dat tenminste was de gedachte van Bredanaar Niels Aussems van het arbeidsplatform At Monday. ,,Gistermiddag aan de lunchtafel kwamen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus ter sprake. Er heerst duidelijk angst in de samenleving. Het feit dat het RIVM oproept thuis te blijven als er sprake is van verkoudheid en kuchen verergert dat. Ik vroeg mij toen af of onze klanten iets merken van die angst”, zegt Aussems.

Werkzoekenden

Die klanten zijn ruim 99.000 werkzoekenden en 20.000 werkgevers. Zij zijn aangesloten bij het platform. Aussems: ,,We proberen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Naar aanleiding van het Coronavirus hebben we onze klanten gemaild met de vraag wat ze merken van de angst. We kregen 5.000 reacties terug, waarvan 2.000 werkzoekenden aangaven hinder van het virus te ondervinden. De meeste kwamen uit Brabant. Dat zegt meteen iets natuurlijk.’’

Volgens Aussems is de angst ook het bedrijfsleven ingeslopen. ,,Er is interne angst. Enerzijds is het ziekteverzuim toegenomen, anderzijds groeit de angst om mensen aan te nemen die het virus mogelijk meedragen. Sollicitatiegesprekken worden daarom afgezegd. Dat zegt iets over de effecten op de economie’’, zegt hij.

Beurzen

De economische effecten van het Coronavirus worden wat minder abstract als we sec naar de effecten op de beurzen kijken: de koersen van de aandelen daalden de laatste weken massaal. Ook zeker is dat de groeicijfers van de Chinese economie naar beneden gaan sinds de uitbraak van het Coronavirus in Wuhan waar de bron hoogstwaarschijnlijk moet worden gezocht.