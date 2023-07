Column Ad Pertijs | Mathieu van der Poel mag wat blijer zijn met zijn prijs voor de strijdlust

ColumnGrootse triomf of niet, Wout Poels rijdt elke dag sowieso als het zonnetje in huis door de Tour. Mathieu van der Poel zit anders in elkaar. Hij pakte vorige week de Prix de la Combativité mee. Maar daarvoor zegt hij het niet te doen. Hoogste tijd om daar anders over de denken. Strijdlust is geen troostprijs.

Er zijn jaren bij geweest dat je als niet-Fransman heel erg je best moest doen om in de Tour gehuldigd te worden als de meest strijdlustige renner. De Prix de la Combativité leek in het leven geroepen om de Franse renners ook iets te gunnen in een tijd dat ze naar huis werden gereden door Spanjaarden, Amerikanen, Duitsers, Australiërs, Britten, Denen of zelfs Luxemburgers.

Wellicht daardoor kreeg de ‘combatif’ iets mee van een poedelprijs. Een troostprijs voor wie wel wilde, maar te klein was voor het echt grote werk. Nog altijd gaat ie regelmatig naar aanvallers die stranden in het zicht van de haven.

Soms is het een prijs om bewondering uit te spreken voor wat Wout van Aert allemaal kan, zonder dat hij er een bosje bloemen aan over houdt. In zijn kielzog kon Mathieu van der Poel vorige week niet achterblijven. ‘Matje’ was allerminst vereerd.

Waarom niet? Alsof strijdlust iets minderwaardigs is in de Grootste Koers op Aarde. We willen toch juist strijd zien als we de televisie aanzetten. Ik zou zeggen: tien boni-seconden voor wie het meest de aanval zoekt. Of straftijd voor passief koersen. In het judo kan passiviteit je zelfs de gouden plak kosten.

Zelfs ‘slachtof­fer’ Pogacar begreep dat die twee motoren voor hem geen kant op konden toe ie aanviel

PS: Het is een schande dat de strijdlust van de één een schorsing en boete oplevert voor de mensen die je als organisatie zelf voor de bus gooit. Zelfs ‘slachtoffer’ Pogacar begreep dat die twee motoren voor hem geen kant op konden toe ie aanviel. Want dit gebeurt er als je er niet in slaagt het publiek op minimale afstand te houden in een zelf gecreëerd gekkenhuis. Maar dat je ondertussen wel wil dat all over the world de kijkers thuis geen seconde missen van het spektakel. Ga er maar eens aanstaan als cameramotor. De prijs van de strijdlust hadden ze eerder verdiend dan een schorsing en geldboete.