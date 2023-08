Column Ad Pertijs | Een catfight is leuk, maar denk ook eens aan kleine Mary

ColumnNu na de Tour ook het WK achter de rug is, is het uitkijken naar het optreden van de gehavende wereldkampioen Mathieu van der Poel in Etten-Leur. En uiteraard naar het duel dat de zilveren Demi Vollering en Annemiek van Vleuten daar zondag met elkaar gaan uitvechten. Het doet denken aan een catfight waar het vrouwenwielrennen eind vorige eeuw van in de ban was.

Leontien van Moorsel en Monique Knol keurden elkaar als twee chagrijnige vrouwen destijds geen blik waardig. Zelfs niet in een feestelijk criterium als de Acht van Chaam.

Mij is verzekerd dat de sfeer binnen het vrouwenpeloton inmiddels een stuk aangenamer is. ‘Er is meer respect naar elkaar toe’. Al kreeg je deze zomer de indruk dat een nieuwe catfight de kop heeft opgestoken: Vollering versus Van Vleuten. Oftewel de nieuwe koningin tegenover de oude. Spiegeltje spiegeltje aan de wand.

Als die twee zondag aan de start verschijnen in Etten-Leur, zal Mary Roks er ongetwijfeld langs de kant staan. Zoals ze er vorige zondag ook was in Zevenbergen. Klein van stuk is ze al sinds mensenheugenis de drijvende kracht achter de Ronde van Standdaarbuiten.

Als een leeuwin

Mary vecht als een leeuwin voor haar criterium. En niet alleen dat van haar. Die komen steeds meer in de knel te zitten in een veranderende wielerwereld. In Zevenbergen noteerde ze de namen van alle deelneemsters die ooit als tiener in Standdaarbuiten hadden gereden. Tourrensters als Floortje Mackaij, Yara Kastelijn, Anouska Koster en Jeanne Korevaar.

Criteriums vormen de basis van menig carrière

Alleen daarom al moet volgens haar iedereen beseffen dat de criteriums beter beschermd moeten worden. Ze vormen de basis van menige carrière.

Etten-Leur mag reikhalzend uitkijken naar Van der Poel en hét duel Demi - Annemiek, maar Mary zou het leuk vinden dat men er in het vervolg ook een beetje aan haar strijd denkt. Dus volgend jaar gewoon een echt criterium in het voorprogramma.

Inspirerend

Je moest volgens Mary eens weten hoe inspirerend dat alleen al is voor al die meiden die ervan dromen ook eens een Demi of Annemiek te zijn. Eén ding is zeker. Mary is niet te stoppen.