Code geel vanmiddag voor Brabant: KNMI waarschuwt voor zware windstoten

video Marokkaan­se kleuter Rayan (5) die in diepe put was gevallen overleden

De 5-jarige Rayan, die in een waterput viel in Marokko, is overleden. Dat heeft het Marokkaanse koningshuis bekendgemaakt in een officiële verklaring. Reddingswerkers haalden hem rond 21.35 uur Nederlandse tijd uit de tunnel en legden hem in een ambulance, waarin zijn moeder zat te wachten. Rayan zat sinds dinsdag vast in de diepe put.

8:32