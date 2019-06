Chauffeur Regiotaxi ontslagen na opjagen vrouw met rollator in Zeist

Willemsen-de Koning, de organisatie die gaat over het personeel van Regiotaxi, zegt geschrokken te zijn van het gedrag van hun chauffeur. Hij is naar aanleiding van het filmpje ontslagen en er is contact geweest met de familie van de vrouw. Zij krijgt passend vervoer aangeboden. ,,Deze chauffeur zal nooit meer voor ons werken’’, zegt woordvoerder Arno Jansen van Willemsen-de Koning.



Hoe het kan dat deze chauffeur zo uit de bocht vloog, is nog niet duidelijk. ,,We hebben vanmiddag een gesprek met hem. We zijn er zelf ook erg van geschrokken en willen benadrukken dat dit een incident was. Onze chauffeurs krijgen in de opleiding juist mee dat klantvriendelijkheid en service cruciaal is, maar bij deze chauffeur is dat kennelijk niet geland.’’