Chaos op vliegveld Zaventem door spontane staking, vluchten geannuleerd

’Samen zorgen voor veilige Roosendaal­se binnenstad’

25 oktober ROOSENDAAL - ’De mensen, die je niet vertrouwt, moet je juist overdreven welkom heten in je winkel of cafe. Dat vinden ze verschrikkelijk, want de boeven zitten helemaal niet te wachten op die aandacht en zullen het liefst snel vertrekken. Een normale klant waardeert zo'n welkom wel.’ Een tip voor ondernemers in de binnenstad van politieagent Dré van Roomen