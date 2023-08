Chaamse Sandra vangt zwerfkatten, en dat worden er steeds meer: ‘Steriliseer ze alsjeblieft’

LIVE WK baanwiel­ren­nen | Van der Peet en Van de Wouw plaatsen zich, Harrie Lavreysen op jacht naar vijfde wereldti­tel sprint

Harrie Lavreysen kan vandaag op dag zes in Glasgow voor de vijfde keer op rij wereldkampioen sprint worden. Lavreysen komt om 13.21 uur (Nederlandse tijd) in actie tegen de Schot Jack Carlin. Wie het eerst twee heats wint, plaatst zich voor de finale. Maar er komen nog veel meer Nederlanders in actie. Volg de belangrijkste verrichtingen in ons liveblog!