Buurtbewoners Suikerlab in Bergen op Zoom gerustgesteld na uitleg over studentenhuisvesting

BERGEN OP ZOOM - In het suikerlab is een agrofoodcentrum gedacht door de gemeente. Waar studenten van de HAS Hogeschool, ROC West-Brabant, bedrijven uit de agrofoodwereld en onderzoekers samengaan. Het pand staat leeg na het vertrek van het Instituut voor Rationele Suikerproductie naar Dinteloord.

Na de herfstvakantie neemt ROC West-Brabant alvast haar intrek in het complex. Als tijdelijke onderkomen voor 150 studenten Podium- en evenemententechniek, die nu aan de Dr. Ir. Van Veenweg gehuisvest zitten. Die locatie is niet langer geschikt. "Het water staat je soms letterlijk aan de voeten", zegt Coert van den Maagdenberg, clustermanager ROC West-Brabant. "Reden dat ROC West-Brabant op zoek is gegaan naar een ander onderkomen."

Bouw vertraagd

Die vond het in het Suikerlab, dat beschikt over een grote hal, waar de studenten praktijklessen in podiumbouw en lichttechniek krijgen. Het gaat om een tussenoplossing, zolang verzamelgebouw Eventum niet gereed is. Dat moet onderdak bieden aan ROC en de regionale omroep ZuidWest TV. De bouw is vertraagd.

De gemeente is inmiddels eigenaar van het voormalige suikerlab. Maar heeft omwonenden pas dinsdagavond officieel bijgepraat over de plannen. Dat bijpraten gebeurde nadat buurtbewoner Dirk Hopmans vorige week zijn zorgen uitte over geluidsoverlast, privacy en zwerfafval als studenten hun intrek doen in het gebouw.

Praktijklessen geluid

"Onze studenten zijn hier nooit allemaal tegelijk", stelde docent Koen Janssen gerust. "Reken op gemiddeld 90 studenten. Afkomstig uit heel de regio. Van Vlissingen tot Breda. Die hier van negen tot vijf les krijgen." De zorg voor geluidsoverlast neemt Janssen meteen weg. "De praktijklessen geluid vinden plaats bij Gebouw-T."