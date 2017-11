Brusselse rapper opgepakt nadat hij aankondigt 'alles te zullen slopen' na match Marokko

De Brusselse rapper Benlabel is ondervraagd in verband met zijn mogelijke betrokkenheid bij de rellen in Brussel op zaterdagavond. Dat bevestigt het parket. De man zou daags voordien een bericht op Facebook gepost hebben waaruit blijkt dat de vernielingen gepland waren.

,,Morgen slopen we alles aan Lemonnier. Maroc City gang", schreef Benlabel vrijdag op zijn Facebook. De rapper was zaterdag ook bij de rellen aanwezig, aangezien hij zelf beelden van de feiten maakte en postte.

Benlabel wordt momenteel ondervraagd over zijn betrokkenheid bij de feiten en is ter beschikking gesteld van het parket.

Voorbedachten rade?

Vandaag meldde La Capitale al dat een aantal elementen erop wezen dat de rellen gepland waren. Politiespeurders zouden op de beelden van de rellen een aantal zaken opgemerkt hebben die in die richting wijzen. De krant berichtte in dat licht ook over het Facebookbericht van Benlabel.

In een reactie aan La Capitale liet de rapper weten dat hij het niet zo bedoelde. ,,Ik bedoelde het in de zin van we gaan het vuur aan de lont steken, wat ambiance creëren", reageerde hij. ,,Het is jammer dat dit is uitgedraaid op een nachtmerrie. Ik was inderdaad ter plaatse toen de gemoederen verhit raakten. Ik ben naar huis gegaan."

300 betrokkenen

Na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust kwam het zaterdagavond tot rellen aan de Beurs en op de Lemonnierlaan. Ruim 300 mensen liepen over wagens, beschadigden straatmeubilair en voorbereidingen voor Winterpret en bekogelden de politie. Ook werden wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. De politie zette meermaals het waterkanon in om de relschoppers terug te drijven, maar pas rond 00.30 uur keerde de rust weer.