Brrr! Zelfs de ijsvogeltjes hebben 't koud! 

BREDA - In de snijdende wind zit deze ijsvogel te wachten op een goed visje nabij de ijsbaan in Breda. Het is koud, heel koud. Zo koud dat zelfs de ijsvogeltjes het moeilijk hebben met deze strenge vorst. Ze kunnen door het ijs moeilijk bij de vissen die stil en diep in het water zitten. Iets verderop in het Markdal vond fotograaf Ellen Rijken een dode ijsvogel.

,,Het is een pittige tijd voor de ijsvogel", weet boswachter Thomas van der Es, die in zijn werkgebied de Biesbosch het afgelopen jaar maar liefst vijftig broedende ijsvogelpaartjes telde. Het vogeltje mag dan ijsvogel heten, die naam heeft het gekregen vanwege de ijsblauwe kleur op zijn rug.

Van der Es: ,,De afgelopen jaren zat de ijsvogel in de lift door de zachte winters. Als het al vroor dan was dat kortdurend zodat niet alles was dichtgevroren. Maar nu is al het stilstaande water dichtgevroren, behalve bij kwellen of sluisjes. Ook in het stromende water zijn nauwelijks nog plekken te vinden waar het vogeltje naar voedsel kan vissen."

Laag

Dus gaat het vogeltje trekken. Van der Es: ,,Wat veel mensen niet weten is dat het ijsvogeltje een trekvogel is. IJsvogeltjes verplaatsen zich heel laag, ze scheren over het water, onder bomen en takken van struiken door, ze bewegen veel en dat neemt risico's met zich mee."

Zoals ook andere watergebonden soorten het nu moeilijk hebben, vertelt de boswachter. ,,Ik zag vandaag een vogel voorbij vliegen met ijs op de rug, een watersnip. Die moet zijn rug schoon kunnen houden anders gaat hij het niet redden. Dat zullen ze ook merken bij de vogelopvang, vogels met ijs op hun rug redden het niet."

Veel jongen