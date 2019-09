Bredase advocaat wil kroongetuige Nabil B. bijstaan: ‘En ik hoop dat zich nog honderden advocaten melden’

Derk Wiersum was de advocaat van B., maar hij werd woensdagochtend doodgeschoten vlakbij zijn woning in Amsterdam. Zeer waarschijnlijk is Wiersum vermoord omdat hij Nabil B. bijstond. B. is kroongetuige in het proces tegen de invloedrijke criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi.