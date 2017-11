Bredanaar Klaas Dijkhoff wint de prijs voor best geklede man van het jaar

BREDA - Klaas Dijkhoff is verkozen tot Best Geklede Man 2017. Hij kreeg de eretitel donderdagavond, tijdens een feest van Esquire, het blad dat de verkiezing houdt. Dijkhoff kreeg de prijs overhandigd door Achmed Akabi, de winnaar van vorig jaar.

De VVD-coryfee uit Breda was een van de zes genomineerden. Uiteindelijk besloten 13.000 stemmers op Esquire.nl dat Dijkhoff de best geklede man van Nederland is. Bij degenen die de prijs eerder in de wacht wisten te slepen waren Pim Fortuyn, Bram Moszkowicz, Jules Deelder, Michiel Huisman en Humberto Tan.

Jasje

De verkiezingsavond waarop de uitslag bekend gemaakt werd was in het NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Dijkhoff vertelde over zijn stijl: ,,Ik kan wel doen alsof het niet zo is, maar ik ben altijd wel bezig met mijn kleding. Sinds ik een publieke functie heb nog iets meer dan voorheen, want je ziet en je leest er dingen over terug – op social media is het vrij genadeloos allemaal. Soms doe ik thuis een jasje aan en denk ik: kan nog net. Maar dan kon het dus niet net. Dat lees je dan meteen terug.'