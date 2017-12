Bredanaar (54) opgepakt in onderzoek naar grootschalige autodiefstal

Gerechtshof kent geen genade voor incestvader Dussen: opnieuw tot 6 jaar cel veroordeeld

15:08 DUSSEN - Een 60-jarige inwoner van Dussen is door het gerechtshof in Den Haag opnieuw veroordeeld tot een celstraf van zes jaar vanwege seksueel misbruik van zijn dochter, dat begon toen ze acht was en zes jaar duurde. Volgens het hof probeert de vader de schuld gedeeltelijk af te schuiven op het slachtoffer, en ontkent hij daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid.