Breda's wietmodel één van de vier experimenten

Burgemeester Paul Depla van Breda was daarbij. Hij is voorstander van meerdere experimenten die verspreid over het land tegelijkertijd worden gehouden. ,,Zoals burgemeester Aboutaleb in Rotterdam denkt aan de verkoop via internet of automaten, zo verkiezen wij de verkoop via de al bestaande coffeeshops. Hij wil zowel de teelt als handel in handen van de overheid hebben, wij alleen de teelt'', zegt Depla die zijn collega's woensdag wees op de voordelen van een grootschalig experiment.