Brand verwoest auto aan het Hof in Bavel

Roosendaal­se F16-pi­loot Joost Luijster­burg krijgt prestigi­eus Vlieger­kruis: 'De generaal belt nooit zomaar'

9:50 ROOSENDAAL - De raketten en granaten vlogen hem in het Servische luchtruim letterlijk rond de oren, tijdens Operatie Allied Force in 1999. Het weerhield de in Roosendaal geboren F16-piloot Joost Luijsterburg er niet van om toch in zijn vliegtuig te stappen en een bepalende rol te spelen in het uitschakelen van de startbaan van het vliegveld bij Ponikve.