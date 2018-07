Brand in flat aan de Dreef in Etten-Leur, bewoonster naar ziekenhuis

Nieuw wapen in de strijd tegen stinkende gft-bak­ken: afval in Breda wordt volgende zomer wekelijks opgehaald

16:23 BREDA - Het gft-afval in Breda wordt vanaf zomer 2019 in de maanden juni, juli en augustus wekelijks opgehaald in plaats van om de twee weken. Wethouder Daan Quaars (VVD, afvalservice) laat dat zojuist weten. Hij is er niet in geslaagd deze zomer al de ophaalfrequentie te verhogen. ,,Dat is jammer genoeg niet gelukt.''