Brabantse ondernemers zijn verkeerslichten Hooipolder kotsbeu: 'Iemand moet met de vuist op tafel slaan!'

De werkgeversorganisatie houdt woensdagmiddag een manifestatie om aandacht te vragen voor de verkeerslichten. Dat gebeurt bij het bedrijf Kunst.nl in Raamsdonksveer, op knooppunt Hooipolder dus. Tijdens de bijeenkomst onthullen VNO-NCW-voorzitter Arie Rietveld en de Geertruidenbergse burgemeester Willemijn van Hees een spandoek. "Niet alleen ondernemers moeten erachter gaan staan, anders zitten we voor de rest van ons leven met de verkeerslichten."

Veel goedkoper

VNO-NCW Zeeland Brabant liet zelf onderzoek doen naar het weghalen van de verkeerslichten. Conclusie: het kan veel goedkoper dan dat Rijkswaterstaat beweert. Rijkswaterstaat komt aan een sommetje van zo'n 250 miljoen euro, terwijl de ondernemers op 144 miljoen uitkomen.

"Wij hebben aan drie infra-bouwers gevraagd of ze hiernaar wilden kijken. Ook is een adviesbureau ingezet. Als het bij Waalwijk voor 90 miljoen euro kan, hoe komt Rijkswaterstaat bij Hooipolder aan 250 miljoen? Daarover willen we met Rijkswaterstaat aan tafel zitten." Rijkswaterstaat is op de hoogte van de actie en de berekeningvan de Brabantse ondernemers.

'Onacceptabel'

De ondernemersorganisatie wil niet de huidige plannen van het Rijk doorkruisen. Zo is bekend dat de bruggen bij de A27 vervangen worden, wordt de A27 verbreed en komt er een verbindingsboog bij knooppunt Hooipolder. "Daar gaan wij niet aan zitten." De oplevering is waarschijnlijk pas na 2027. Een deel van de verkeerslichten blijft. "Nergens ligt de bestuurlijke opdracht om de verkeerslichten geheel weg te halen. Pak je verantwoordelijkheid, zeggen wij. Want het is onacceptabel dat dit nooit opgelost wordt."

In Nederland is Hooipolder met Joure het enige knooppunt met verkeerslichten. "Niet meer van deze tijd." De website a59stoplichtenvrij.nu is in de lucht gegaan om zoveel mogelijk steun te verzamelen. "Oosterhout, Breda, Moerdijk en Waalwijk moeten meedoen. Dit is de logistieke hotspot van Europa. Als je van hier naar Barcelona rijdt, kom je één verkeerslicht tegen en dat is op de A59."