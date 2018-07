Brabant niet langer de sportiefste provincie, Dongen scoort het beste in West-Brabant

BREDA - Utrecht is Brabant voorbij op de ranglijst van sportiefste provincies. Dat blijkt uit cijfers van sportkoepel NOC-NSF. In 2017 stond de sportdeelname in Utrecht op 67 procent, tegen 66 procent in Brabant en Friesland. Flevoland kent de minst sportminnende populatie, daar is maar 60 procent op enigerlei wijze actief in een sport.

Veel mensen bedrijven een sport zonder lid te zijn van een vereniging. Dat blijkt uit de cijfers van de ledenpercentages. Friesland, Overijssel, Drenthe en Utrecht delen daarin de koppositie met 34 procent, daar achter komen Brabant en Gelderland met 32 procent. Opnieuw Flevoland en Limburg sluiten de rij met 24 procent.

Dongen

In Brabant heeft Boekel het hoogste percentage leden van sportbonden: liefst 43,1 procent. Landelijk gezien is dat goed voor een derde plaats, achter Laren (44,5 procent) en Bloemendaal (44,4). Dongen (34,4) doet het het best van de gemeenten, die tot het aandachtsgebied van BN DeStem behoren.

De Top 5 in geheel Brabant ziet er zo uit: 1. Boekel (434,1 procent), 2. St. Michielsgestel (38,3), 3. Hilvarenbeek (35,7), 4. Vught (35,0), 5. Dongen en St. Antonis (34,4).

Van de vijf grootste steden in Brabant scoort Breda het beste en Eindhoven het slechtste. 1. Breda (26,6), 2. Den Bosch (26,0), 3. Helmond (22,8), 4. Tilburg (20,5), 5. Eindhoven (19,8).

Bij de meeste gemeenten is een lichte daling te zien als we de cijfers van 2017 vergelijken met 2014. In West-Brabant is Breda de enige uitzondering, 26,6 in 2017 tegen 26,3 in 2014. Daar staat tegenover dat vergeleken met 2016 (27,7) een flinke daling te bespeuren is.

In West-Brabant scoren de meeste gemeenten tussen de 20 en 30 procent. In Roosendaal (21,7), Rucphen (21,8) en Woensdrecht (21,5) zijn sporters het minst clubgebonden, net als op Tholen (20,7).

Wandelsport

Wat de cijfers per sport betreft, zijn er geen verrassingen. Voetbal kent overal in Brabant nog altijd de meeste bondsleden, gevolgd door tennis, golf en sportvissen, dat vooral ook in de noordelijke provincies hoog scoort. In Gelderland, Limburg en Brabant is wandelen in verenigingsverband dan weer populairder dan elders.

Verder is het al jaren zo dat Breda verreweg de meeste hockey- en atletiekleden heeft en dat zwemmen in Eindhoven voor een piek zorgt.