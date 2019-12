Brabanders in Antwerpen: ‘Mijn ‘g’ wordt al zachter’

Auto in vlammen op in Bergen op Zoom, politie vermoedt brandstich­ting

11:07 BERGEN OP ZOOM - Aan de Kleine Haag in Bergen op Zoom is een auto uitgebrand. Dat gebeurde rond 01.40 uur in de nacht van zaterdag op zondag. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken en doet daarom onderzoek.