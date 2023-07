Feestje in openluchtttheater Vrouwenhof met matroos Jens

ROOSENDAAL - Hóe heet die matroos? Daar hoeft niemand lang over na te denken. Want in het eerste liedje zingt hij het al een keer of honderd: ‘Ik ben Jens de matroos’.

Matroos Jens is de eerste woensdagmiddagact in een rijtje voorstellingen deze zomer in Openluchttheater Vrouwenhof. En hij zorgt gelijk voor een feestje. Niet alleen omdat de donkere wolken wegwaaien en de zon gaat schijnen. Maar ook omdat hij de kinderen actief in de voorstelling betrekt. Evy, Fleur, Kiki, Sep, Odin, Dean en Lilly mogen allemaal op het podium meedansen, zingen en goochelen met Jens. Of – de jongens tegen de meisjes - een toren bouwen van bekertjes, een strijd die door de meiden glansrijk gewonnen wordt.

Een wonder na alle heisa

Matroos Jens is de eerste in een rijtje kindervoorstellingen de komende weken in het voor een klein fortuin verbouwde theater. Dat is na alle heisa de afgelopen maanden al een klein wonder. Begin vorig jaar kreeg het openluchttheater, waar al sinds jaren voorstellingen en evenementen waren, opeens geen vergunning.

Eerst omdat het theater te dicht bij het benzinestation aan de Antwerpseweg lag en later omdat het theater te veel geluid zou produceren. De voorstellingen zijn in 2022 verplaatst naar de Stadstuin Van Hasselt Maar dankzij politiek ingrijpen zijn in elk geval de woensdagmiddagen in het Vrouwenhof voor kinderen voor deze zomer gered.

Bijna alles uitverkocht

Directeur Jan-Hein Sloesen straalt dan ook van oor tot oor als, hij vergezeld van een legertje vrijwilligers, de bezoekertjes begroet. Dat zijn er een kleine honderd, samen met hun ouders of opa’s en oma’s.

De komende weken volgen nog meer voorstellingen op woensdagmiddag, waaronder de populaire Soepkippenshow van Ernst en Bobbie. Vrijwel alle voorstellingen zijn volgens de website van de De Kring nu al uitverkocht en werken met een wachtlijst. Alleen voor woensdag 9 augustus, Pinokkio van Eric Borrias, zijn nog kaartjes verkrijgbaar.

Volledig scherm Kindervoorstellingen mogen in het Vrouwenhoftheater nog wel doorgaan. De meeste shows die op de woensdagmiddagen gepland staan, zijn al uitverkocht. © Moreno Molenaar/Pix4Profs