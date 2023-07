Boze Bavelnaar: ‘Hoe kan Breda mijn foto’s hebben vernietigd én overgedragen?’

Agent die Nahel doodschoot, was bang dat tiener zijn collega ‘meesleurde’ met de auto

De agent die in Frankrijk Nahel (17) doodschoot tijdens een verkeerscontrole, handelde uit paniek. Hij voelde zich in het nauw gedreven en was bang dat de tiener zijn collega meesleurde met zijn auto. Ook werkte hij al negen dagen onafgebroken. Dat heeft Florian M. verklaard tegenover de politie, meldt Le Parisien.