Botsing met vier auto’s op de Graaf Engelbertlaan in Breda, vrouw gewond

Digitale kinderlokker vindt dat hij onschuldig is, met online boek spreekt Aydin C. voor het eerst

9:46 TILBURG - Tilburger Aydin C. beriep zich op zijn zwijgrecht tijdens het proces tegen hem wegens aanranding, afpersing en chantage van minderjarige meisjes. Nu praat hij in een online boek over 'politiegesjoemel' en 'onbekwame rechters'.