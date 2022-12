Borgvlietse molen heeft een kleintje gekregen

Bergen op Zoom - Wat zijn ogen zien, kunnen zijn handen maken. Henk Kools is meer dan zo maar een hobbyist of knutselaar. De 77-jarige Bergenaar kan zowat alles met hout. ,,Geef mij een plank en ik maak er iets moois van.’’

Zijn nieuwste werkstuk: een replica van de Borgvlietse molen De Twee Vrienden, op miniformaat. Het idee kwam de voorbije zomer spontaan bij hem op. Tijdens een molendag in de omgeving, genietend op een terrasje. Ruim drie maanden heeft-ie eraan gewerkt. ,,Uitsluitend met gerecycled hout.’’ Nu is het zover: De Twee Vrienden heeft een kleintje gekregen.

Vrijwillig molenaar Ab de Laater is blij met de aanwinst. ,,Leerling-molenaars en schoolklassen op bezoek kunnen met deze maquette precies zien hoe een molen in elkaar zit.’’

Details

De in de Rembrandtstraat woonachtige Kools heeft aan elk detail gedacht. Hoe hij dat doet? ,,Gewoon goed kijken. Potlood en kladje mee, een fototoestel af en toe.’’ Samen met echtgenote Nellie woont Kools al zo’n vijfenvijftig jaar op Borgvliet. ,,Maar ik kom eigenlijk van ’t Fort.’’ De Twee Vrienden is voor hen een ankerpunt in de wijk. ,,Voor ons is het om de hoek. Vanuit ons slaapkamerraam zien we de wieken.’’

Kools heeft meer dan dertig jaar gewerkt bij Fokker. Als chauffeur op de vrachtwagen en op het laatst als bestuurder van de directiewagen. In zijn vrije tijd kroop hij altijd al de zolder op. Tot in de kleinste uurtjes. Dingen maken. Van hout vooral. Voor de kinderen. Voor kennissen en vrienden. Achter het huis is er een schuur annex werkplaats. Daar heeft hij ook de miniatuur-molen in elkaar gezet.

Trapleuning demonteren

Wijs geworden na een ervaring met zijn vorige klus: het in het klein nabouwen van de uitkijktoren van de Kraaienberg. ,,Vanwege de afmetingen kreeg ik die toren niet naar beneden. Pas na het demonteren van de trapleuningen lukte dat.’’

Kools en De Laater kennen elkaar al vele jaren. De Laater, schooldirecteur in het basisonderwijs en zelf ook woonachtig op Borgvliet, werkte vroeger in het praktijkonderwijs bij Het Kwadrant. ,,Henk maakte toen voor ons van drie fietsen één, bestemd voor leerlingen van ouders die het financieel niet breed hadden.’’

Thuis is het werk van Kools overal te zien, tot de vier stoelen en de tafel in de keuken toe. ,,Daar is geen spijker aan te pas gekomen.’’

Trots dragen Kools en De Laater de minimolen naar buiten. Laat winterlicht zet de uit 1890 daterende molen fraai in het zonnetje. Voor De Laater heeft de minimolen meerwaarde. ,,Spelenderwijs kunnen we nu uitleggen hoe je een molen op de wind zet, hoe je de zeilen moet voor leggen of de zeilen moet klampen.’’

Wiekenkruis vervangen

Er is meer goed nieuws voor De Twee Vrienden. De gemeente gaat het wiekenkruis van de beeldbepalende molen vervangen. De Laater sprong een gat in de lucht toen hij het hoorde. ,,We zijn blij dat de gemeente weer geld wil steken in het onderhoud van onze molen.’’

Kools zelf is tevreden met zijn werkstuk. Hij wijst op het interieur, waar zelfs het molenwinkeltje is nagebootst en het licht brandt. ,,Op zaterdagmiddag draait de molen altijd en is dat winkeltje te bezoeken.’’

Aan een nieuw project heeft Kools nog niet gedacht. De gezondheid laat te wensen over. Er komt een serieuze operatie aan, nog voor Kerst. Mooi dat de molen op tijd af is, zegt-ie lachend. ,,Maar nu ga ik eerst even vakantie houden.’’