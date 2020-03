Binnenkort in Bravis: snel en op grote schaal testen op coronavirus

ROOSENDAAL - Patiënten snel en op grote schaal testen op het coronavirus. Dat kan binnenkort in Microvida, vestiging Bravis Roosendaal. ,,Van een patiënt die binnenkomt weten we straks binnen vier à vijf uur of hij besmet is met corona of niet”, zegt directeur en arts-microbioloog Bram Diederen.

Het medisch microbiologisch laboratorium Microvida heeft daarvoor een speciale machine aangeschaft. Die staat inmiddels in het laboratorium op locatie Bravis. ,,Maar in onderdelen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd, dat vergt tijd. Het duurt nog wel twee weken voordat we ermee kunnen draaien”, zegt Diederen van MicroVida.

Wachten is op testpakketjes uit Amerika

Bovendien zijn er testpakketjes nodig. En die moeten uit Amerika komen want de nieuwe test voor het coronavirus is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Roche Diagnostics. ,,Die testpakketjes hebben we nog niet”, stelt Diederen die daarom liever had gewacht met publiciteit. ,,Wie weet waar president Trump nog mee komt. Straks gooit hij de grenzen potdicht en komen ze helemaal niet.”

Diederen is wel enthousiast over de nieuwe methode die de snelheid en de capaciteit van testen enorm vergroot. ,,De huidige test die is ontwikkeld door het RIVM en het Erasmus MC is heel betrouwbaar maar duurt vrij lang. Gemiddeld tussen de acht en twaalf uur, dus dan zit er al gauw een dag tussen voordat duidelijk is of een patiënt corona heeft”, verduidelijkt Diederen. Met de nieuwe test is dat na vier uur al duidelijk.

Capaciteit gaat fors omhoog

,,En kunnen we nu 300 tot 400 patiëntmonsters op een dag testen, straks kunnen we maximaal 1500 tests per dag bepalen. Dat is erg veel en ik hoop niet dat dat nodig is.”

Het microbiologisch laboratorium Microvida voert de testen uit voor onder meer de ziekenhuizen Amphia Breda, Bravis Roosendaal/Bergen op Zoom en ZorgSaam Terneuzen.