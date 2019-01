Bevolkingscijfers: groei in Werkendam, krimp in Moerdijk en vertekend beeld in Steenbergen

updateDe gemeente Werkendam was in 2018 de gemeente die het hardste groeide van alle West-Brabantse gemeenten. Het aantal inwoners nam met 1,22 procent toe. In de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg vond een daling plaats van het aantal inwoners met respectievelijk 0,05 en 0,01 procent. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers tot en met november 2018.

In eerste instantie leek het erop dat Steenbergen het hardste groeide van alle West-Brabantse gemeenten, maar die vreugde was maar van korte duur. Wat bleek: arbeidsmigranten schrijven zich vaak niet uit, waardoor de cijfers een vertekend beeld geven.

Arbeidsmigranten

Volgens cijfers van het CBS groeide het inwoneraantal tot en met november 2018 in de gemeente Steenbergen met 2,26 procent. Het gaat om 975 mensen die vanuit een andere gemeente in Steenbergen komen wonen en 1393 mensen vanuit het buitenland, zoals arbeidsmigranten. Dat laatste aantal klopt dus niet. Volgens gemeentewoordvoerder Angelique Harbers schrijven arbeidsmigranten zich vaak niet uit waardoor de cijfers een vertekend beeld geven. ,,In november zijn wij een actie gestart. We hebben alle arbeidsmigranten een brief gestuurd met daarin de vraag of zij nog in Steenbergen wonen. Krijgen we geen reactie, schrijven wij diegene uit.”

Volgens Harbers is Steenbergen ook zeker geen krimpgemeente. ,,Wij maken in de cijfers onderscheid tussen arbeidsmigranten en niet-arbeidsmigranten. We zien een positieve groei in het aantal niet-arbeidsmigranten, maar die is niet zo groot als het CBS laat zien.”

Uitschrijven

Ook in Zundert geven de cijfers een vertekend beeld. De cijfers gaan tot en met november, maar arbeidsmigranten hebben tot en met januari de tijd om zich uit te schrijven. Woordvoerder Nienke van Est: ,,Uit ervaring weten wij dat arbeidsmigranten zich aan het einde van het jaar uitschrijven en in het voorjaar weer inschrijven.” In de tussenliggende periode brengen ze vaak een bezoek aan hun vaderland en schrijft de werkgever de arbeidsmigrant uit.

Nog niet alle uitschrijvingen zijn binnen én verwerkt waardoor de cijfers op dit moment niet kloppen. ,,De definitieve cijfers zijn in maart bekend. Onze verwachting is dat het aantal inwoners in Zundert is gegroeid met 100 tot 130 mensen, maar dat weten we niet zeker. Het is geen bijzondere stijging in ieder geval.”

Nederland

Het CBS zegt dat de cijfers zijn gebaseerd op de aantallen die zij van gemeenten krijgen, het bevolkingsregister. ,,Als cijfers niet kloppen, horen wij dat van gemeenten en passen we het aan. Op dit moment hebben we die geluiden nog niet gehoord”, vertelt de woordvoerder.

Op landelijk niveau groeide de bevolking in 2018, net als in voorgaande jaren met name in de Randstad. Niet alleen in de vier grootste steden, maar ook in hun kleinere buurgemeenten steeg het aantal inwoners vorig jaar. Nederland telde eind vorig jaar 17,3 miljoen inwoners.

Noord-Brabant

Buiten de Randstad groeide de bevolking in veel Noord-Brabantse gemeenten, zoals in Breda (0,4 procent), Eindhoven (1,05 procent), Tilburg (0,84 procent) en Den Bosch (0,49).

Grootste daler in Noord-Brabant in 2018 was de gemeente Hilvarenbeek. De bevolking daalde daar met 0,26 procent.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie, maar raakten juist inwoners kwijt door mensen die naar een andere gemeente verhuisden. Kleinere gemeenten in de buurt van die steden lijken die leegloop door verhuizingen op te vangen: in gemeenten als Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen, Waddinxveen en Rijswijk groeide de bevolking met meer dan twee procent. Voor heel Nederland was dit percentage 0,6 procent.

Krimp

In 73 van de 380 gemeenten daalde het aantal inwoners juist. Dit gebeurde vooral in regio’s aan de randen van het land, zoals delen van Groningen, Friesland, Zuid-Limburg en de Achterhoek. In vrijwel al deze gemeenten bevolking overlijden jaarlijks meer mensen dan dat er baby’s worden geboren. Dit heeft te maken met de mate van vergrijzing van de bevolking. Aan de randen van Nederland wonen namelijk relatief veel ouderen.