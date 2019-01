Bevolking West-Brabant in 2018: gemeente Steenbergen groeide het hardst, krimp in Moerdijk en Geertruidenberg

De gemeente Steenbergen was in 2018 de gemeente die het hardste groeide van alle West-Brabantse gemeenten. Het aantal inwoners nam met 2,26 procent toe. In de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg vond een daling plaats van het aantal inwoners met respectievelijk 0,05 en 0,01 procent. Dat meldt het CBS op basis van bevolkingscijfers tot en met november 2018.

Op landelijk niveau groeide de bevolking in 2018, net als in voorgaande jaren met name in de Randstad. Niet alleen in de vier grootste steden, maar ook in hun kleinere buurgemeenten steeg het aantal inwoners vorig jaar. Nederland telde eind vorig jaar 17,3 miljoen inwoners.

Migratie

Buiten de Randstad groeide de bevolking in veel Noord-Brabantse gemeenten, zoals in Breda (0,4 procent), Eindhoven (1,05 procent), Tilburg (0,84 procent) en Den Bosch (0,49).

Grootste daler in Noord-Brabant in 2018 was de gemeente Hilvarenbeek. De bevolking daalde daar met 0,26 procent.

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeiden door buitenlandse migratie, maar raakten juist inwoners kwijt door mensen die naar een andere gemeente verhuisden. Kleinere gemeenten in de buurt van die steden lijken die leegloop door verhuizingen op te vangen: in gemeenten als Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen, Waddinxveen en Rijswijk groeide de bevolking met meer dan twee procent. Voor heel Nederland was dit percentage 0,6 procent.

