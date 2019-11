Beveiliging van medewerkers kost GGZ WNB nu ruim drie keer zo veel

Tientallen boetes uitgedeeld tijdens verkeers­con­tro­les in Bergen op Zoom en Halsteren

11:59 BERGEN OP ZOOM - Bij verkeerscontroles in Bergen op Zoom en Halsteren heeft de politie samen met buitengewoon opsporingsambtenaren tientallen boetes uitgedeeld voor onder andere niet dragen van een gordel, gebruik van mobiele telefoon en snelheidsovertredingen. De controles vonden plaats op de Van Konijnenburgweg en de Van Heelulaan in Bergen op Zoom en de Halsterseweg in Halsteren.