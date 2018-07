Beveiligers bedreigd: 'Parkeerchaos Galderse Meren moet opgelost worden'

Vorige week liep de parkeerchaos dermate uit de hand dat buurtbewoners aan de bel trokken. De reguliere parkeerterreinen konden de toestroom van auto’s niet aan, waarna tientallen bezoekers hun auto kriskras in bermen plaatsten. Sommige bewoners aan de Rijsbergsebaan konden zelfs hun eigen erf niet af.

Zo chaotisch was het zondagmiddag niet, mede als gevolg van het feit dat de gemeente extra boa’s in had gezet – in totaal zes - en Scorpions met dertien man sterk aanwezig was. Zij zorgden er in ieder geval voor dat wildparkeren in de Rijsbergsebaan niet mogelijk was.

Toch was het zondag op een gegeven moment zo druk dat Van den Broek om drie uur besloot de toegangswegen tot de recreatieplas voor ruim een uur af te sluiten. De parkeerterreinen waren vol. En dat leidde her en der tot verhitte discussies. “Het is warm, mensen willen zwemmen. Dan zijn ze er en mogen ze niet door. Op zulke momenten worden onze mensen nog weleens bedreigd. We blijven er rustig onder, we snappen het wel als ze zeggen dat we hun middag verpesten.”

Gevolg van de afsluiting was dat bezoekers een plekje elders opzochten, om vervolgens een flink eindje te moeten lopen. "Dan zijn mensen in staat om gevaarlijke capriolen uit te halen." Een automobilist reed in een sloot (‘die heb ik met een lier eruitgehaald’), twee andere auto’s botsten in de chaos op elkaar. Zondag stonden de geparkeerde auto’s bumper aan bumper langs de Galderseweg. Ook zochten veel mensen een plaatsje langs de weg aan de andere kant van de A16, richting Rijsbergen.

De veiligheid in en rond de Galderse Meren gaat voor alles, zegt Van den Broek. “Als de toegangswegen dichtslibben en er gebeurt iets, dan kunnen de hulpdiensten er nauwelijks langs."

