Betalen voor Biesbosch gaat voorlopig niet door

DRIMMELEN - De plannen om te betalen in de Biesbosch gaan voorlopig de koelkast in. Dat zegt directeur Gerard de Baaij, directeur van het Nationaal Park.

Enkele weken geleden zei hij in een interview met deze krant in 2019 met een proef te willen beginnen. Een paar jaar later zou het betalen voor delen van de Biesbosch helemaal ingevoerd moeten zijn.

Maar de weerstand bleek groot. Heel groot. Onder meer de gemeenten Werkendam en Drimmelen, mede-eigenaren van het Park, zijn fel tegenstander van betalen. "Als de gemeenteraden het niet willen, houdt het op. Ik had niet verwacht dat zij zo radicaal tegen zouden zijn. Misschien is het me wel eens verteld, maar is het niet bij mij binnengekomen. Ik wist niet dat deze discussie enkele jaren geleden ook al zo fel is gevoerd. Ik heb mijn huiswerk waarschijnlijk niet goed genoeg gedaan. Dit was een verrassing."

De Baaij wilde het betalen introduceren voor specifieke delen, zoals kreken of mountainbikepaden. Achterliggende gedachte is om het voorzieningenniveau op peil te houden. "Ik stop met mijn voorbereidingen voor het proefdraaien. Er waren al gesprekken gaande met de watersportverenigingen."

'Discussie niet vervelend'