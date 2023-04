Bergse kermis pakt uit met nieuwe attractie

De kermis in Bergen op Zoom duurt dit jaar tien dagen, van 7 tot en met 16 april, en telt ongeveer 35 attracties. Naast de rupsbaan, de familie achtbaan en de mega polyp heeft organisator Frank Vale met de Air Race Bungee een nieuwe attractie naar de voorjaarskermis op de Boulevard weten halen.

,,Dat is een attractie voor de echte waaghals”, zegt Vale. ,,Je stapt in een soort bolletje en wordt vervolgens tachtig meter hoog de lucht in geschoten. Echt heel spectaculair.” Voor wie dat net iets te uitdagend is, zijn er de theekopjes, de draaimolen of de botsauto’s.

Omheind

Vale heeft het kermisterrein, net als tijdens coronatijd, omheind met een hekwerk. De ingang is bij eettent La Playa en de uitgang bij McDonalds. ,,Dat doen we puur voor de rust en veiligheid van bezoekers en exploitanten”, zegt Vale. ,,Bovendien kunnen we op deze manier makkelijker mensen weren indien dat nodig is.”

Eerder leverde kermisexploitanten de nodige kritiek op het omheinen van de kermis. ,,We hebben daar destijds heel wat discussies over gevoerd”, zegt Vale. ,,Maar inmiddels zien de meeste exploitanten de meerwaarde er van in. Zo zie je maar dat corona ook iets positiefs kan opleveren.”

Vuurwerkshow

Naast attracties voor kinderen en volwassenen is ook de poffertjeskraam terug van weggeweest. ,,Zelfs met een terras. Dat is echt een aanwinst voor de kermis.” De attracties openen vrijdagmiddag om 15.00 uur. De kermis sluit zondag 16 april om 21.30 uur af met een vuurwerkshow aan de Boulevard.