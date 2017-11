Bergenaar (24) opgepakt bij hotel in woonplaats, man moet nog celstraf uitzitten

Man roept dat hij erlangs wil tijdens levensreddende reanimatie: 'Heb dan het fatsoen om even te wachten'

17:18 ROOSENDAAL - "Hier hebben we geen goed woord voor over." Tijdens een levensreddende reanimatie op straat gisteren in Roosendaal begon een man te roepen dat hij erlangs wilde. De ambulance stond namelijk midden op straat. Onbegrijpelijk gedrag, zegt de politie.