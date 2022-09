Ben van der Aa bouwt Italië tot in detail na, hij is er alleen nog nooit geweest

De hobbykamer van...ETTEN-LEUR - De grootste bouwplannen kunnen soms op de kleinste kamers worden gerealiseerd. De hobbykamer van Ben van der Aa uit Etten-Leur is niet héél erg groot. Maar de miniatuurwereld die hij hier voor ogen heeft, is des te uitgebreider. Hij bouwt een modelspoorbaan met Italiaanse stijlkenmerken. Alle huisjes, stations, bankjes en straatlantaarntjes worden minutieus in elkaar gezet.

In de beperking toont zich de meester, luidt het spreekwoord. Van der Aa geeft hier invulling aan door de inventieve wijze waarop hij omgaat met de beperkte ruimte die hij tot zijn beschikking heeft. ,,Ik ben in twee verdiepingen gaan werken”, wijst hij aan. De baan loopt van de hoogste verdieping, waar Van der Aa werkt aan een diorama met landschappen, stations en verschillende huisjes, naar een lagergelegen verdieping.

Quote Het is leuk om te experimen­te­ren. Je legt de baan en daarna kijk je: loopt het goed? Ben van der Aa

Technisch vernuft

Een modelspoorbaan mag dan een serieuze hobby zijn, waar best wat technisch vernuft bij komt kijken, het is op bepaalde punten ook gewoon een beetje spelen. Maar dan voor volwassenen. ,,Het is leuk om te experimenteren. Je legt de baan en daarna kijk je: loopt het goed? Is het stijgingspercentage niet te hoog?

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm #NLBEELD# Etten-Leur 2022-08-17 Foto: Pix4profs/Iman Fase De hobbykamer; Ben van der Aa met zijn treintjes. © Pix4profs/Iman Fase

Van der Aa is gepensioneerd. In zijn werkzame leven heeft hij veel met speelgoed en spellen van doen gehad. Jarenlang werkte hij voor de Koninklijke Jumbo. De spelletjesmaker, niet de supermarkt. In de woonkamer staat een herinnering aan deze tijd in de vorm van een indrukwekkende verzameling dobbelstenen. Daarvoor werkte hij in een speelgoedspeciaalzaak waar hij klanten behulpzaam was bij reparaties aan modeltreinen.

(Tekst gaat verder onder het kader)

De hobbykamer van... Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten u elke week zo’n ruimte zien. Heb jij ook een fijne hobbykamer waar we mogen langskomen? Stuur dan een mail naar anne.jansen@bndestem.nl met je naam, woonplaats en telefoonnummer.

Nooit in Italië geweest

De spoorbaan is nu ongeveer twee jaar in aanbouw. Dat wil zeggen; stukje bij beetje. ,,Modelbouw is een hobby die je in de winter doet. En bovendien, ik heb ook nog andere bezigheden. Zo ben ik cliëntondersteuner en secretaris bij de lokale KBO. Daar gaat ook tijd in zitten.”

En nee, Van der Aa is zelf nog nooit in Italië geweest. ,,Als de baan klaar is, moet ik er misschien maar eens naartoe.”