‘Begeleid wonen’: niets crimineels aan

Vorige week vrijdag vond de politie zeven kilo amfetamine, honderd xtc-pillen, 170 pillen ketamine en een halve kilo chemische stof aan in de woning. De woning is tot vreugde van boze omwonenden inmiddels gesloten. De twee bewoners, een meisje van 17 en een man van 23 jaar, zijn op verdenking van drugshandel aangehouden.

'Zooitje'

De reacties op het voorval, zowel in de buurt zelf als op internet, liegen er niet om. Het zou een zooitje zijn bij Juzt. Al eens eerder gaven enkele bewoners van afdelingen van Juzt bij de redactie van deze krant aan dat zij zich ‘slecht’ behandeld voelen door medewerkers van de jeugdinstelling. De krant vond hun verhaal toen onvoldoende overtuigend.

Zorginstellingen als Juzt liggen al snel onder een vergrootglas. Jeugdzorg, pleeggezinnen… het welzijn van jongeren ligt maatschappelijk erg gevoelig. En jongeren zijn een stuk mondiger dan vroeger. Een rel is sneller geboren dan dat deze weer is opgelost. Reden voor de krant om eens een kijkje te nemen bij het ‘begeleid wonen’ van deze West-Brabantse instelling die locaties heeft in Breda, Roosendaal en Oosterhout. Bestuursvoorzitter Jos van Nunen is gastheer.

Verantwoordelijkheid

In het hoofdkantoor aan de Erasmusweg in Breda zegt Van Nunen, die sinds oktober werkzaam is bij Juzt, erg geschrokken te zijn van het drugsvoorval. ,,We nemen onze verantwoordelijkheid voor wat er gebeurd is’’, zegt hij. Medewerkster en ‘kamertrainster’ Helen Krijbolder spreekt van een exces. ,,Ik doe het werk al tien jaar en heb dit nooit eerder meegemaakt.’’

Volgens Van Nunen zijn jongeren die begeleid wonen normaal gesproken gezond en hebben zij een ‘normale begaafdheid.’ De leeftijd varieert van 16 tot 23 jaar. En dat is al een relevante vaststelling, want vanaf 18 jaar zijn de mogelijkheden voor de medewerkers van Juzt om hun gezag te laten gelden al beperkt. Uiteindelijk gaat het niet om criminelen, maar om jongeren die een lastige jeugd hebben gehad. Jongeren die op weg naar een zelfstandig bestaan, zo stelt Van Nunen, een duwtje in de rug nodig hebben.

Ondersteuning

Zelfstandigheids- en kamertrainster Lucy Höppener: ,,We bekijken elk persoon als een geval apart. We helpen de jongeren met de administratie, het huishouden, het koken. En ook op sociaal vlak bieden wij ze ondersteuning aan.’’

Die persoonsgerichtheid is bij de 20-jarige Alice in ieder geval in goede aarde gevallen. Zij woont sinds een jaar bij Juzt. ,,Ik heb een tijd in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika gezeten en vond het moeilijk om hier weer de draad op te pakken. Ze hebben goed naar mijn situatie gekeken. Voor ieder persoon zijn de problemen anders. Ik had niet alleen praktische hulp nodig, maar ook emotionele steun.’’

Net als de evenoude Sofie woont Alice op een zelfstandige studio naast het hoofdkantoor van Juzt. Ze zijn al een stapje verder gekomen. In hetzelfde complex zit ook de afdeling waarop jongeren nog min of meer samenwonen. In het gehele complex is 24 uur per dag toezicht. Van Nunen: ,,Nee, geen bewakers. Die zijn hier niet nodig.’’

Stabiel

Sofie: ,,Ik ben heel blij hier. Ze hebben me goed geholpen. Ik wist niet eens hoe een wasmachine werkte. En ze helpen bij de financiën. Dat is wel handig, want ik heb een gat in mijn hand. In het begin was ik ook blij dat ze tegen me zeiden: Ga je op tijd naar bed Sofie? Ik voelde me toen nog niet stabiel genoeg.’’

Volgens Van Nunen zijn de jongeren afkomstig uit alle lagen van de bevolking. ,,De problemen waar deze jongeren mee kampen zijn niet voorbehouden aan één bepaalde groep’’, zegt hij.

Schrikbarend is het aantal jongeren die begeleid wonen niet. Van Nunen: ,,Ik schat dat het er ongeveer zeventig zijn in heel West-Brabant op 3.000 jongeren die Juzt in totaal helpt. En de doorstroom is natuurlijk groot.’’

Laagdrempelig

Juzt telt vijf locaties waar jongeren zelfstandigheid trainen: twee in Breda, twee in Oosterhout en eentje in Roosendaal. Alleen de regio Breda heeft verder ook nog eens op acht locaties kamers waar een lichte vorm van begeleiding geldt zoals in het pand aan de St. Ignatiusstraat. In de regio Roosendaal/Bergen op Zoom hebben de gemeenten deze vorm afgeschaft. Maar een lichte vorm van begeleiding is wat anders dan geen begeleiding. Helen Krijbolder in een pand aan de Terheijdenseweg in Breda waar twee jongeren wonen: ,,Ik kom hier bijna elke dag en de bewoners kunnen mij telefonisch altijd bereiken voor steun.’’ Haar collega Lucy Höppener: ,,We willen de hulp zo laagdrempelig mogelijk insteken en maken ook afspraken met de bewoners buiten de deur als daar behoefte aan is.’’

Eén van de bewoners van het pand staat op het punt volledig op eigen benen te komen staan. Van Nunen is trots. ,,Die jongen heeft lang in de gesloten jeugdzorg gezeten. Je komt niet zomaar terug van de gesloten jeugdzorg naar zelfstandig wonen.’’