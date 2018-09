Beertje te laat voor selfie en Frans Bauer wil knallen

Bouw Turkse moskee Bre­da-Noord nabij, eerst nog buurtavond

7:30 BREDA - De Turkse gemeenschap in Breda houdt komende donderdag een buurtavond over de nog te bouwen moskee in de Vlaanderenstraat. Iedereen is welkom om de laatste details van het bouwplan te komen bekijken. Ambtenaren, de aannemer en architect schuiven aan.