Bedrijf dat kunstgras opruimt bij Tuf Recycling Dongen nu zelf in opspraak

DONGEN - De Estse kunstgrasrecycler ASIE is in Noorwegen betrokken bij een rel rond de verwerking van kunstgrasvelden. ASIE is het moederbedrijf van ASIR, dat in Dongen het puin ruimt bij het omstreden Tuf Recycling.

De Noorse televisiezender TV2 onthulde eerder deze week dat ASIE in de gemeente Bodo een afgeschreven kunstgrasmat innam om deze volgens afspraak te zullen recyclen. Dat gebeurde echter niet. De grasmat werd verscheept naar de Kroatische hoofdstad Zagreb waar deze opnieuw is aangelegd.

Volgens TV2 kwam de veronderstelde fraude aan het licht toen een medewerker van ASIE een foto van de opnieuw aangelegde mat plaatste op internet met daarbij de opmerking dat de mat afkomstig was uit Noorwegen. Forensisch onderzoek zou dit hebben bevestigd.

Dubieuze transacties

De televisiezender maakt melding van meerdere dubieuze transacties waarbij ASIE afgeschreven kunstgrasmatten exporteerde naar het buitenland waar ze opnieuw in gebruik zijn. Het zou om zeker twintig kunstgrasmatten gaan.

Dochteronderneming ASIR is bij de gemeente Dongen in beeld voor de overname van de locatie van Tuf Recycling aan de Vierbundersweg. Het bedrijf is nu ook al betrokken bij het opruimen van de infill op het terrein van Tuf. Infill is een mengsel van zand en rubber. Inmiddels heeft ASIR, in samenwerking met het transportbedrijf Gubbels, zeker 10.000 ton infill weggehaald. Daar waren in september 315 ritten tussen Dongen en Helvoirt voor nodig. De infill wordt tijdelijk opgeslagen in Helvoirt.

Woordvoerder Peter Fousert van ASIR zegt niet op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen rond moederbedrijf ASIE in Noorwegen. Hij wil om deze reden niet reageren. Het hoofdkantoor van ASIE in Tallinn was onbereikbaar voor commentaar.

De gemeente Dongen laat in een schriftelijke reactie weten evenmin op de hoogte te zijn van de kwestie in Noorwegen. Naar aanleiding van de vragen van deze krant heeft de gemeente contact gezocht met het ministerie in Nederland en met ASIE zelf. ‘We zijn in afwachting van beide reacties’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdpijndossier

De verwerking van kunstgrasmatten is voor de gemeente Dongen een hoofdpijndossier. Tuf Recycling raakte in opspraak, omdat het bedrijf er niet in slaagde om de vele ingenomen kunstgrasmatten te recyclen. Deze werden tot een voor de gemeente Dongen onaanvaardbare hoogte opgestapeld op het eigen bedrijfsterrein. Om eventuele milieuschade te voorkomen zijn de matten op last van staatssecretaris Stientje van Veldhoven afgedekt.

Volgens Mark van Rijen is ruiming van de versleten matten nu niet aan de orde. ,,We hebben een stappenplan opgesteld. Eerst wordt de infill opgeruimd, vervolgens moet de schade van de brand bij Tuf worden hersteld en pas daarna zijn de matten aan de beurt. ASIR heeft van ons de opdracht gerkregen een plan van aanpak te maken. Die hebben we nog niet binnen.’’

Tuf Recycling werd op 11 oktober vorig jaar getroffen door een grote brand waarbij een deel van de bedrijfspanden in de as is gelegd. De schade wordt hersteld door de eigenaar van het terrein: het bedrijf Dongen Pallets. Van Rijen: ,,Het hangt nu nog even af van wat er gaat gebeuren met de infill die in de bedrijfspanden zelf ligt.’’