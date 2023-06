BAM brengt intieme voorstelling over de zeven doodzonden: ‘Willen er echt een ervaring van maken’

Het is weer totaal iets anders dan de voorgaande producties, vertelt Arnold Zoutman, bestuurslid en coördinator van het artistiek team. ,,We willen ons publiek blijven verrassen. Dus dit keer geen oevrevoorstelling, maar iets geheel nieuws.”

BAM is ontstaan omdat de spelers in het brede cultuuraanbod in Bergen op Zoom de kleinkunst misten. ,,Je hebt natuurlijk een aantal grote jongens, zoals de BOV, The MusiCompany en de Vierschaar”, somt Zoutman op. ,,Allemaal heel gaaf, onze spelers spelen bijna allemaal wel bij een van deze gezelschappen. Maar we wilden ook iets kleins en intiems.”

Zeven doodzondes

De producties ontstaan al spelend. Dit keer was het thema de zeven doodzondes het beginpunt. Een idee van regisseur Marcel van As. Zoutman: ,,Alle leden hebben daarbij hun associaties gegeven. Woorden, personen, liedjes. We hebben bekende en minder bekende liedjes uit de kleinkunstwereld. Pareltjes, onder andere van Yentl en De Boer en Yvonne van den Eerenbeemt.”

Al doende ontstaat de voorstelling. Ook voor de ervaren spelers een spannende manier van werken, geeft Zoutman aan. ,,Meestal krijgen zij een script en moeten ze daarmee werken. Een carte blanche is nieuw en heel spannend.”

De basis van de voorstelling staat inmiddels, al kan de vorm tot op de laatste repetitie nog veranderen. In juni staat een weekend gepland in de repetitieruimte bij het bedrijf Faster Forward aan de Stationsstraat. ,,Dan vallen de puzzelstukjes meestal op de een of andere manier in elkaar”, weet Zoutman.

Herkenbaar situaties

Hoewel hij niet te veel weg wil geven, licht hij alvast een tipje van de sluier op. Hij citeert de website: ,,Ga met ons mee op een zondige, muzikale reis van hoogmoed naar hebzucht. Misschien nemen we een omweg langs afgunst en woede. Om niet de zijstraten van onkuisheid te missen, gaan we ook langs gulzigheid en traagheid.”

Het stuk speelt op de werkvloer, licht hij verder toe. ,,Het zijn herkenbare situaties: die ene collega die de hele dag niks uitvoert, de collega die zich hogerop flirt. Waarschijnlijk herkennen mensen ook wel eigenschappen van zichzelf.”

Stichting BAM speelt haar producties iedere keer op een andere locatie. De eerste productie, Karavaan, werd in het bos gespeeld. Door de ogen van Annie M.G. in het Patronaat en Zo Zonde zal bij Bruijs Jachtbouw worden opgevoerd. Het gezelschap speelt daar twee voorstellingen voor steeds 150 mensen.

Maximale aantal

Dat is ongeveer het maximale aantal, vindt bestuurslid Evy Hommel. ,,Vorig jaar konden we in het Patronaat 125 mensen kwijt en die voorstellingen waren allebei uitverkocht. Daarom doen we nu iets meer, maar het moet wel die intieme sfeer behouden die we zo graag willen.”

Eén extra voorstelling zou nog mogelijk zijn, vindt ze, maar meer niet. ,,Het mag ook wel iets unieks zijn om bij onze voorstelling te zijn. We willen er echt een ervaring van maken voor ons publiek.”

De voorstellingen zijn op vrijdag 7 en zaterdag 8 juli om 21.00 uur, kaarten zijn verkrijgbaar via stichting-bam.nl.

Volledig scherm De basis van de voorstelling staat inmiddels, al kan de vorm tot op de laatste repetitie nog veranderen. © Pix4Profs/Peter van Trijen