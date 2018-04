Auto’s botsen op Vijfeikenweg in Oosterhout, twee gewonden naar het ziekenhuis

Ontslag bij Jumbo in Etten-Leur vanwege hoofddoek?

16:29 ETTEN-LEUR - Is er bij de Jumbo aan de Kerkwerve in Etten-leur een 15-jarig meisje uit Somalië ontslagen vanwege het dragen van een hoofddoek? Het hoofdkantoor van de supermarkt in Veghel wil dat bevestigen noch ontkennen, maar geeft toe dat er bij de supermarkt iets is voorgevallen. ,,Het meisje heeft woensdag 4 april een gesprek met de plaatselijke ondernemer om de situatie te bespreken."