Attero-affaire verdwijnt onder Brabantse mantel der liefde

In 2014 is het bedrijf voor 170 miljoen euro verkocht aan investeerder Waterland. Achteraf zou Attero misschien wel miljoenen méér opgebracht kunnen hebben. Maar misschien ook wel niet. Niemand die het weet. Dus legt de Brabantse volkvertegenwoordiging zich neer bij de onvermijdelijke samenvatting van Marco van de Wel (Partij voor de Dieren): ‘Achteraf is het de koe in de kont kijken’.

Provinciale Staten bespraken vrijdag het rapport ‘De verkoop van Attero’ van de Zuidelijke Rekenkamer. Daarin staat dat er niets onrechtmatigs is gebeurd, maar óók dat de 104 aandeelhouders, waaronder diverse gemeenten en de provincies Brabant en Limburg, wel heel erg snel van het bedrijf af wilden.

Volledig scherm Bert Pauli Foto Melchert Meijer zu Schlochtern Die laatste conclusie houdt een groot deel van de Staten al wakker, sinds de publicatie van het rapport in juni. Vooral omdat de volksvertegenwoordigers het gevoel hebben dat ze in alle haast niet goed op de hoogte zijn gehouden. De verantwoordelijke gedeputeerde, Bert Pauli, werd door de altijd kritische PVV zelfs ‘minachting’ van de Staten verweten.

Dat verwijt hield niet lang stand. Pauli stak de hand in eigen boezem. Het doet hem ‘verschrikkelijk pijn’ dat de verkoop twee keer in het presidium aan de orde is geweest, het vertrouwelijk overleg van fractievoorzitters. Daar zijn geen verslagen van gemaakt. ,,Met de kennis van nu had ik er misschien mee naar de Staten moeten gaan’’, aldus Pauli.

Quote Als we hadden gewacht hadden we misschien meer gekregen. Maar misschien ook minder. SP-fractievoorzitter Nico Heijmans

Voor die zelfkritiek kreeg de gedeputeerde de complimenten van oppositiepartij CDA. ,,Niemand heeft de wijsheid in pacht’’, zei christen-democraat Stijn Steenbakkers.

SP-chef Nico Heijmans vindt ook dat er ‘geen reden is om dit provinciebestuur te verwijten dat Attero voor peanuts is weggegeven’. ,,Als we hadden gewacht hadden we misschien meer gekregen. Maar misschien ook minder’’, was Heijmans’ samenvatting van de Aterro-affaire.

De voltallige oppositie wilde dat Gedeputeerde Staten voortaan onafhankelijke contra-expertise inzet wanneer er bedragen van meer dan 10 miljoen euro op de rails worden gezet. Pauli vindt dat een ‘beetje raar, want daar gaat u zelf over’. ,,Ik denk dat u als volksvertegenwoordiger mans genoeg bent om zelf tot een oordeel te komen of hulp in te roepen’’, zei hij.

Pauli kreeg steun van de coalitie, waarmee het voorstel stierf in schoonheid. Wel werd een motie aangenomen waarin staat dat het provinciebestuur een praatje moet gaan maken met de Zuidelijke Rekenkamer: Onderwerp: hoe kunnen we leren van deze affaire?

Wat doet Attero eigenlijk?

Attero verwerkt op vijftien plekken meer dan 20 procent van het Nederlandse huishoudelijk restafval. Daarnaast verwerkt het bedrijf bedrijfsafval. In 2015 ging het om zo'n 3,4 miljoen ton afval. In 2010 was dat nog 2,1 miljoen ton.

Limburg en Noord-Brabant komen in 2009 tot de conclusie dat afvalverwerking geen provinciale taak is. Daarom gaat Attero in de verkoop. In 2014 is het zover: het investeringsfonds Waterland de afvalverwerker voor 170 miljoen euro over.

In 2015 bedraagt de nettowinst 49,7 miljoen euro bij een netto-omzet van 339 miljoen euro. Een groep Chinese investeerders toont in 2016 interesse in een overname van Attero. Daarbij wordt het bedrag van 1 miljard euro genoemd, maar tot nu toe staat deze deal in de ijskast.

In West-Brabant is Attero verantwoordelijk voor de nazorg op voormalige stortplaatsen in Zevenbergen en Bergen op Zoom. In Moerdijk staan een compostfabriek en een afvalverbrander die jaarlijks een miljoen ton afval uit de zuidelijke provincies omzet in energie.

