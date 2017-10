André Kuipers geeft lezing over duurzaamheid in Gilze

GILZE - Vrijdag verwelkomt de gemeente Gilze en Rijen ruimtevaarder André Kuipers. In het kader van de Dag van de Duurzaamheid geeft de astronaut een lezing over duurzaamheid.

Vanwege de vele initiatieven maakte de gemeente Gilze en Rijen van de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober een hele week. Vrijdag is de aftrap met een lezing van ruimtevaarder André Kuipers. Wethouder Ariane Zwarts is in haar nopjes met het grote aantal activiteiten dat plaatsvindt: ,,Er waren zoveel goede ideeën rond het thema duurzaamheid dat we ze onmogelijk allemaal op één dag konden plannen. En dus smeren we het uit over een hele week.''