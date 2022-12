Amateurkunstenaars ontmoeten kunstliefhebbers in Zevenbergen

Schilderes Diana Gabriëls legt aan kijkers uit dat ze in 2014 begonnen is met schilderen en nu werkt met zowel acryl als olieverf. ,,Ik schilder het liefst dieren van klein tot groot. Meestal vanaf een foto, ik denk dat ik zo’n acht uur per week op mijn kamertje boven zit te schilderen. Eerder heb ik al eens – omdat ik daar werk - in het gemeentehuis in Zevenbergen mogen exposeren. Bij het afscheid van burgemeester Jac Klijs mocht ik zelfs een portret van hem maken. Hij zei er superblij mee te zijn. Ik ben benieuwd waar hij het in huis heeft opgehangen.” Lachend: ,,Hopelijk niet op de wc.”