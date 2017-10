ALS-patiënt Garmt stapt uit het leven: Aan elke gedachte kan ik wennen, behalve het afscheid van mijn dochtertje

Maar sterven blijkt niet eenvoudig. Het is een titanenstrijd, schrijft hij. ,,Vertel je een 3-jarige dat ze papa voor het laatst ziet als het laatste moment samen er is? Wie ontvang je in de laatste weken wel en niet? Hoe neem je afscheid van zoveel bijzondere mensen? Hoe overleef ik deze slopende tijd? Wie erft de elpee Real Gone?"



Komende week stopt er een taxi voor de deur. Vastgesnoerd in zijn rolstoel zal hij met een clubje geliefden naar het ziekenhuis rijden voor het allerlaatste moment. Doodgaan had Garmt liever thuis gedaan, maar als hij zijn organen wil afstaan - en dat wil hij per se - moet dat in de buurt van witte jassen.



Maar voor hij afzwaait, moet er nog een boek af. In ALS dan toch schrijft hij over zijn aftakeling, alle emoties, de zwarte humor. Van een roodharige yup die ging kitesurfen in IJmuiden bij windkracht acht. Die Iris, zijn vrouw, een high five gaf als ze langs elkaar op het water scheerden. ,,Ik dook naar scheepswrakken, klom langs rotswanden omhoog, zag meer dan vijftig vakantielanden. Het leven heeft me zoveel gegeven en elke keer dat het leven vroeg 'Genoeg?' zei ik: 'Meeeerrrrr!!' 'Oké', zei het leven. 'Ik heb nog wel iets voor je.' 'Kom maar op, leven', zei ik, 'ik wil alles!' En zo gaf het leven mij ALS."



Garmt hoopt dat hij zijn lezers zal inspireren. Met de kleine en ontroerende voorbeelden, zoals zijn veertigste verjaardag, waar hij zijn vrienden 'tergend traag en lekker cynisch kookinstructies geeft' via zijn oogcomputer. ,,Denk je zelf dat die kikkererwt gaar is, Dion? Ronald, waarom doe jij niets fout? Potver, ben ik overbodig of zo? Ah, gelukkig vergeet je dat Iris koriander haat, dan kan ik toch nog íets opmerken. We eten zelfgekookte (door een mokroposse verzorgsters voorbereide) Marokkaanse gerechten met ons twaalven, hebben het gezellig en fijn. Een feestje geven, dat kan ik nog wel, zo lang er dit soort vrienden zijn."