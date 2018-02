"Als ik drum, zie ik een heel klein meisje met zó'n grote gitaar zitten"

GILZE EN RIJEN - Oorverdovende, muzikale klanken klinken door het auditorium van basisschool De Vijf Eiken in Rijen als hun allereerste schoolband 'Another brick in the wall' van Pink Floyd inzet. Drie drummers, vier gitaristen en een vijftienkoppig koor voelen zich iedere woensdag voor even de coolste kids van de school.



"De kinderen die in de band zitten, geven licht. Je ziet ze 's ochtends heel trots binnenlopen met hun gitaar", zegt een evenzo trotste 'meester Anton' Wolvekamp.

Tijdens lestijd

De docent en gepassioneerd muziekleerkracht zag zijn kans toen het ministerie van OCW in 2015 de subsidieregeling 'Impuls Muziekonderwijs' in het leven riep om, naast kwaliteitsverbetering van het cultuuronderwijs, kinderen ook goed muziekonderwijs te bieden. Iets dat geen onderdeel uitmaakt van het standaard lespakket. Wolvekamp: "Ik merk dat kinderen enthousiast worden van de muziek. Het geeft een enorme boost aan hun muzikale ontwikkeling. Maar de schittering in de ogen van de kinderen is het belangrijkst. De schoolband heeft niks te maken met of je hoge scores hebt op toetsen. Iedereen kan het!" Al geldt als eis wel een muzikale basis en hebben ouders moeten tekenen voor akkoord, dat hun kind niet in de klas is. De schoolband oefent tijdens lestijd.

Tekst gaat verder onder video.



Lievelingsritme

Verscholen achter een groot, glimmend drumstel geniet Thijs Govers (10) zichtbaar van zijn rol: "Ik wilde eerst altijd gitaar spelen, maar toen zag ik op een feestje een elektrisch drumstel en dat vond ik wel heel cool. Ik zit nu al een jaar op drummen." Pink Floyd zegt hem dan misschien niets, het nummer vindt hij geweldig om te spelen. "Het is mijn lievelingsritme."



Terwijl de rest van de band speelt, wacht Kim Cornelissen geconcentreerd het moment af, dat ook zij akkoorden op 'haar' elektrische gitaar mag aanslaan. Ze glunderend van trots als ze gecomplimenteerd wordt door meester Anton. Thuis speelt ze akoestisch, dus dit is extra bijzonder. "Elektrisch vind ik leuker om te doen, omdat het harder is en stoerder. Maar de gitaar is wel veel zwaarder hoor, daar moest ik wel even aan wennen", vertelt Kim tot grote hilariteit van Thijs: "Ik vind het zó grappig, want als ik drum zie ik een heel klein meisje met zó'n grote gitaar zitten."



Kippenvel

Als het koor vervolgens het Bette Midler nummer 'The Rose' begint te zingen, ontstaat er even een onvervalst kippenvelmoment. Want naast zang en ademhalingstechieken, is ook tekstbeleving een belangrijke onderdeel van het koor. Ze weten waar ze over zingen.