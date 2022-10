‘Als burger kun je beter in Breda wonen dan in Drimmelen’

Volledig scherm VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans © Guus Schoonewille

Hermans stuntelde als vanouds

Ook gelezen in deze krant van zaterdag jl.? Mevrouw Sophie Hermans, ultra-VVD’er laat in een 2-pagina’s groot interview de lezer o.a. het volgende weten;

1) “Het is tijd dat we gaan leveren”.

2) “Mensen liggen wakker van de energierekening, in een beschaafd land moet je dan helpen”.

Het toont een temeer de wereldvreemdheid van de politieke elite die zetelt in Den Haag. Dat smulde ook nu weer van het zo gekoesterde ‘debat’ gewijd aan betreffende zaken. Genoemde mevrouw Hermans stuntelde als vanouds, blijkbaar óp van de zenuwen haar onsamenhangende verhaal. Waar iedere vorm van tastbaar resultaat bij voorbaat ontbrak.

In inhoudsloze politieke ‘sjabloontaal’. Waar, haar stelling nummer 1 had MOETEN luiden; ,,We hadden al heel lang geleden geleverd moeten hebben, maar zijn in gebreke gebleven”.

En nummer 2: ,,In een beschaafd (en stinkend rijk) land als dit moet het godsonmogelijk zijn dat mensen wakker liggen van hun energierekening”.

Verder wil ik nog toevoegen dat in dit land, gekend als één van de rijkste van deze wereld, het fenomeen ‘voedselbank’ niet zou mogen en kúnnen bestaan! Maar zie de alledaagse praktijk.... Daarom stel ik het volgende voor: zet mevrouw Hermans en al haar Haagse kompanen 2 jaar lang op ‘minimumloon’ niveau.

Dit gekoppeld aan de huidige energie/woonlasten/zorgrekening. Dat dwingt ze dan, alle ongeveer 300 politici en topambtenaren, naar voornoemde voedselbank te gaan, de verwarming uit te zetten en één keer per maand te douchen! Wie weet leren en voelen ze dán hoe pijnlijk en vernederend dat is!

F.C.Roksnoer

Breda

Onmogelijke oplossingen

Een proef met een Amerikaans ruimtevaartuig dat op een kleine astroïde botste om zijn baan te wijzigen is geslaagd. Niet dat het nodig was voor deze ruimtelijke zandkorrel, want hij zou de aarde toch niet raken. ‘Maar eens zou het weleens nodig kunnen zijn’.

Moeten we ons dan voorbereiden op een gebeurtenis, die voor het laatst 66 miljoen jaar geleden is voorgekomen? Als die niet was gebeurd, waren wij er misschien wel nooit geweest, want dan waren we al in een pril stadium door T-Rex’en verorberd of door kuddes dinosaurussen van 50 ton platgewalst. En die zijn nu gelukkig door deze mega-planetoïde - 66 miljoen jaar geleden - uitgeroeid.

Ter vergelijking: de geraakte proefastroïde had een diameter van 160 m., Bennu, de planetoïde, die over 150 tot 200 jaar misschien op ons afkomt heeft een diameter van 262,5 meter en die kunnen we al niet meer opzij duwen. En de planetoïde, die 66 miljoen jaar geleden insloeg had een diameter van minstens 10 kilometer. Die kunnen we dus van ze-lang-zal-ze-leven niet omduwen.

Vreemd dat de mens zoveel energie steekt in onmogelijke oplossingen voor utopische bedreigingen, terwijl er op aarde nog zoveel reële bedreigingen zijn, die gewoon opgelost kunnen worden.

Martin van Nispen

Rijsbergen

Prijsplafond energie laag ingesteld

Na het lang tegen te hebben gehouden heeft het kabinet toch besloten om een energieplafond in te stellen. Alleen weten ze nog niet hoe ze het gaan doen. Dus zal het pas 1 januari 2023 ingaan denk ik.

In maart van dit jaar is er al gevraagd naar een plafond voor de energie, en naar verluidt hadden ook de energiebedrijven er wel oren naar. Maar het kabinet had als reden dat Brussel het tegenhield, wat dus niet het geval was.

Maar nu komt het er dan toch, alleen is het plafond wel erg laag ingesteld. Er is uitgegaan van een verbruik van een 2-persoons huishouden, terwijl die de norm van 2500 kWh en de 1500 kuub gas niet gaan halen. De gezinnen met 4 personen gaan de hoofdprijs betalen want gaan voor ongeveer 2000 kWh de torenhoge prijs erbij betalen.

Door het te laat te beslissen gaan de energiebedrijven die toch al enorme winsten maken ook de komende maanden nog eens extra verhogen, en dit kabinet staat dat ook nog toe.

Verder zou de prijs van voordat Rusland de oorlog begon gehanteerd worden, maar dat was geen 70 cent voor stroom en 150 cent voor gas, door de prijzen nu te verhogen komen er miljoenen aan accijnzen in de staatskas. En dan durven ze nog te zeggen dat het geld er niet is.

Als ze nu eens wat minder hulp naar Oekraïne zouden sturen (hoe erg het ook is voor die mensen daar) en dat geld zouden besteden aan het ondersteunen van de mensen in Nederland die het echt nodig hebben? Ik ben geen aanhanger van de PVV of Forum maar ik vind dat nu ook weleens naar de mensen gekeken mag worden die het niet meer redden financieel.

Deze week naar Radar gekeken en daar werd een duidelijke berekening gemaakt van de extra kosten voor de energie. Daar komt ook nog bij dat 1 januari 2023 de btw weer naar 21 procent gaat. Dus gaat er van het zogenaamde extraatje weer 12 procent af. Dus ook een gedeeltelijke sigaar uit eigen doos.

Misschien een idee dat Renske Leijten en Pieter Omtzigt tot elkaar komen en een partij oprichten. Dan denk ik dat onze premier wel zijn tijd heeft gehad, hij geeft zelf toe dat hij onzichtbaar is geweest in moeilijke tijden, maar nog niet aan opstappen denkt.

Als Louis van Gaal deze prestatie zou leveren ging hij niet mee naar de WK, maar had hijzelf de beslissing genomen dat er een betere op zijn positie moest komen.

Jan Boomaars

Breda

Vetorecht afgeschaft

Wat een waanzin dat een oorlogszuchtig land als bijvoorbeeld Rusland nog het vetorecht mag toepassen bij de VN als er een wet gepresenteerd wordt dat hen niet zint.

Ik vind dat het vetorecht helemaal moet worden afgeschaft en dat voorstellen met een grote of twee derde meerderheid moeten worden aangenomen.

Jo van den Broek

Etten-Leur

Wat doet het ertoe dat hij uit Langdonk komt?

Wat een stemming makend artikel van Hessel de Ree. (red. Wie veroorzaakte het verkeersdrama in Oud Gastel waarbij vier doden vielen?) Dat deze man een zeer strenge straf moet krijgen staat buiten kijf. Maar wat doet het ertoe dat deze man uit de Roosendaalse wijk Langdonk komt?

Het lijkt wel of de tekstverwerker van Hessel de Ree voorgeprogrammeerd is om, als hij Langdonk invult, automatisch ook het woord ‘probleemwijk’ tevoorschijn komt. (Zo ongeveer als het woord ‘diesel’ meestal vooraf wordt gegaan door ‘vervuilend'.)

Dat de dader een lijst aan rottigheid op zijn naam heft staan kan zijn, maar wat heeft de rest van de wijk Langdonk daar mee te maken? Hebben die daar ook schuld aan? Of is de dader tot zijn daad gekomen omdat hij juist uit Langdonk komt?

En wat betreft de term ‘sociale probleemwijk, het epicentrum van de vuurwerk rellen’, dat was iets van twee jaar geleden. Onze huidige burgemeester heft daar met vaste hand een einde aan gemaakt.

Peter Kremers

Roosendaal

Bezitters warmtepomp blijven gas verbruiken

Door het in te stellen prijsplafond zal het stoken op gas komende winter mogelijk goedkoper zijn dan het gebruik van een warmtepomp, aldus de kop van een recent artikel in deze krant, waarin dit cijfermatig goed onderbouwd werd.

Wat de lezer daarin vooral zal zijn opgevallen is het bijzonder hoge elektriciteitsverbruik van een warmtepomp, aangezien dit in essentie geen efficiënte techniek is om warmte op te wekken. Alleen als je ervan uitgaat dat al die stroom uit zon en wind komt is dit verdedigbaar. Maar die energiebronnen leveren vaak weinig op dagen dat de warmtepomp juist veel vraagt.

Bezitters van een warmtepomp zullen dus aangewezen blijven op elektriciteit uit centrales, die in Nederland nog altijd voor 60% op aardgas gestookt worden. Hetgeen momenteel nog maar eens blijkt uit de eveneens sterk gestegen elektriciteitsprijzen.

In zekere zin blijf je met een warmtepomp dus nog gewoon je huis (indirect) met aardgas verwarmen. En helemaal als je een hybride-variant laat installeren, omdat je anders je woning überhaupt niet op deze wijze op temperatuur kunt krijgen.

Marc Busio

Chaam

Je kunt beter in Breda wonen

Wat vindt u van de aankondiging in BN DeStem van woensdag 21 september 2022, met de kop "Breda verhoogt energietoeslag”? Toen ik het las kwam ik tot de ontdekking dat je als burger beter in Breda kunt wonen dan in de gemeente Drimmelen.

Wat is het geval: beide gemeenten hanteren verschillende cijfers aan inkomen. Als voorbeeld voor een gezin met AOW en pensioen hanteert de gemeente Breda een inkomensgrens van € 2.247,-. De gemeente Drimmelen daarentegen hanteert voor die zelfde samenstelling een grens van € 1.893,-.

Met andere woorden, als ik met mijn echtgenote in Breda zou wonen kreeg ik ook € 1300,- energietoeslag. Omdat ons beider inkomen net boven die € 1893,- uit komt vallen wij buiten de boot.

Natuurlijk heb ik ook onze minister-president Mark Rutte middels een brief daarvan op de hoogte gesteld, maar aangezien deze het met de Oekraïne heel druk heeft, blijft zijn oplossing voor deze in mijn ogen onrechtvaardigheid nog wel even in stand.

Het zou gemeenten in Nederland sieren als zij even burgerlijk ongehoorzaam zouden zijn en de cijfers zodanig aan zouden passen dat die Energietoeslag bij de juiste burgers terecht kwam. Nu is het nog immers zo, dat een alleenstaande AOW'er met een klein pensioen, maar wel met een vrij van hypotheek huis van € 400.000,- en € 100.000,- op de bank, in de gemeente Drimmelen wel in aanmerking komt voor die € 1300,-. Maar een AOW-gezin met een klein pensioen, dat net iets boven hun grens van € 1893,- uitkomt, komt er in de gemeente Drimmelen bekaaid vanaf.

A.M.A. Verkooijen

Terheijden