Als avondklokonrust aanhoudt, zien burgers hun wijkagent straks minder vaak

Interview Eekhoff was een kwartier lang wereldkam­pi­oen bij de beloften en krijgt nu definitief géén wereldti­tel

7:01 Een kwartier lang was Nils Eekhoff wereldkampioen bij de beloften. Dacht hij. Tot de jury hem de titel ontnam, omdat hij achter de auto had gestayerd na een val. Nu zijn arbitragezaak bij het CAS op niets is uitgelopen blikt Eekhoff terug én vooruit. ,,Ik heb er een streep onder gezet, steek er geen energie meer in.”