Ahornstraat in Breda is de winnaar van onze Oranjestraat-verkiezing

Afgelopen weken zijn drie straten genomineerd voor de ADR-verkiezing Dé Oranjestraat van Nederland, in samenwerking met Jumbo. Er is volop gestemd om de mooiste oranjestraat van Nederland te kiezen. De winnaar ontvangt een verzorgde barbecue en een oranje straatnaambord om te laten zien dat zij Dé Oranjestraat van Nederland is.

De winnaar van Dé Oranjestraat van Nederland is...

De Ahornstraat in Breda! Zij heeft de meeste stemmen ontvangen en is daarom verkozen tot Dé Oranjestraat van Nederland. De Bredase straat is prachtig oranje versierd, met als pronkstuk de grote opblaasbare tijger.

Bewoner Jaimy is heel blij met de winst. ,,De hele straat heeft meegeholpen om alles zo mooi mogelijk te maken. Het versieren heeft wel drie weken geduurd, want alles was uitverkocht. Dat we nu in deze verkiezing zijn uitgeroepen tot Dé Oranjestraat van Nederland is natuurlijk geweldig.”

Vandaag, tijdens de achtste finale waarin het Nederlands elftal tegen Tsjechië speelt, is het wederom groot feest in de Bredase Ahornstraat. ,,We kijken de wedstrijd op groot scherm, zanger Robert Pater komt optreden en we krijgen een verzorgde barbecue omdat we deze verkiezing hebben gewonnen. Dus het wordt ongetwijfeld een gezellige dag en als Nederland wint al helemaal.”

