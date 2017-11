Achttien maanden cel geëist tegen Dongenaar voor ontucht stiefdochter

Vrouw overleden bij bedrijfsongeval in Etten-Leur

11:57 ETTEN-LEUR - In de nacht van woensdag op donderdag is een vrouw om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in Etten-Leur. Ze raakte bekneld in een machine bij verpakkingsbedrijf Smurfit Kappa aan de Hermelijnweg in Etten-Leur. Volgens de politie is reanimatie van de vrouw nog gestart, maar dat heeft niet meer mogen baten.