Acht jaar cel en tbs geëist voor doden en in stukken hakken Julia

Tegen de 41-jarige Andrei K. wordt acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor een van de meest verbijsterende misdrijven die ooit in Den Haag zijn gepleegd. De Rus wordt ervan verdacht vorig jaar zijn, eveneens Russische, vrouw en yogalerares Julia (30) te hebben gedood tijdens een ruzie in hun herenhuis in Scheveningen.

Want wat er met het stoffelijk overschot gebeurde, is gruwelijk. K. zaagde in januari vorig jaar haar frêle lichaam in stukken en verstopte die in een kist op het balkon. Vervolgens gaf hij haar op als vermist. De Rus gaf vandaag in de rechtbank toe schuldig te zijn, maar zegt geen herinneringen meer te hebben aan hoe het is gebeurd.

Volgens de officier van justitie is dit een van de meest ernstige misdrijven. De jonge vrouw heeft in haar laatste levensmoment pijn en angst ervaren. ,,Het in stukken snijden van haar lichaam is niet te bevatten, iedereen reageert hier met afschuw op. Het getuigt van een volkomen gebrek aan respect van menselijk leven.”

Volledig scherm Andrei K. (midden) in de rechtszaal vandaag. © Felix Guérain Volgens de aanklager had de verdachte een motief om Julia te doden. ,,Ik acht het echter te weinig voor doden met voorbedachte rade, waardoor er geen sprake is van moord.” De officier van justitie vindt het vreemd dat hij zich de fatale minuten van Julia niet meer herinnert, maar de rest er omheen wel. Hij wordt niet volledig ontoerekeningsvatbaar geacht voor het doden, maar wel verminderd toerekeningsvatbaar. Tbs met dwangverpleging is noodzakelijk volgens de aanklager.

Vreemdgaan

Volgens de rechter steunde het leven van K. op twee pijlers, zijn goede baan bij Shell en zijn relatie met Julia. ,,Beide wankelden op dat moment.” Op 7 december 2017 vertelde Julia aan haar man dat ze was vreemdgegaan en dat hij zich moest laten testen op hiv. Hierdoor vreesde K. naar eigen zeggen voor zijn gezondheid. ,,Het was zo’n schok”, vertelt hij vandaag. ,,Het had een enorme impact.” Ook zou Julia bekend hebben dat ze een aantal affaires had waarvoor ze werd betaald.

Quote Ik kon het niet loslaten. Het overspel was een afschuwe­lij­ke situatie Andrei K. Om controle te krijgen over de situatie, installeerde K. een babyfoon-app op haar laptop en kocht hij later een webcam. Hij maakte zich ook zorgen over onbekenden die misschien wel een sleutel van zijn huis hadden. ,,Ik was irrationeel, ziek. Mijn geest was niet in balans. Ik wilde weten wat er zich afspeelde als ik niet thuis was. Niet alleen wat Julia deed.” Maar de rechter denkt daar anders over. ,,Ik denk dat het wel om Julia ging.”

Op 7 januari had de telefoon van Julia voor het laatst contact met internet. ,,Daarna leefde ze niet meer. Waar had u ruzie over?” vraagt de rechter. K.: ,,Het begon met bittere beschuldigingen dat ik haar niet ondersteunde.” Volgens de verdachte werd hij daarna door zijn vrouw geslagen. Waarom weet hij niet. ,,Neem het als een man, zei ze. Ik heb haar niet teruggeslagen. Toen kreeg ik een black-out. Dacht ik.” Het eerstvolgende wat K. zich meent te herinneren, is dat Julia met haar rug tegen het bed zat en niet meer bewoog.

‘Niet bij’

Na de moord op zijn vrouw, verplaatste Andrei haar lichaam naar een andere kamer. Hij probeerde eerst haar lichaam in een skitas te stoppen. Toen dat niet lukte, ging K. naar een winkel om een surftas te kopen. ,,Gewoon de politie bellen kwam niet in u op?” vraagt de rechter zich af. ,,Dat had ik moeten doen. De entiteiten namen mij over.”

Een dag later ging K. op pad om spullen te kopen om zijn vrouw in stukken te snijden. K. kocht onder meer duct tape, zandcement en een rode kruiwagen. Alles betaalde hij contant. ,,De politie denkt dat u dat deed om uzelf onzichtbaar te maken.” Niet waar, aldus K. ,,Als ik dit spul echt bewust zou kopen voor het verhullen van spullen, zou ik het niet in de buurt gekocht hebben.”

Quote En Julia dan. Het besef dat het uw vrouw is, mist u. Berouw valt niet op Rechter K. legde het lichaam van zijn vrouw in de badkuip en begon bij haar voeten met zagen. Daarna zaagde hij de romp in tweeën. De ingewanden werden in een aparte zak gestopt. Vervolgens werden de armen afgezaagd. Hij zegt vage herinneringen te hebben aan het in zakken stoppen van de twaalf lichaamsdelen. Erbovenop gooide Andrei bananenschillen en hondenpoep. ,,Alsof het allemaal maar vuilnis was.” De stukken werden uiteindelijk op het balkon gezet.

K. ziet er vandaag in de rechtbank nog net zo zombie-achtig uit als tijdens de eerste zitting waar hij bij was. ,,Nu ben ik dood van binnen”, zegt hij. De rechter gaat daar tegenin. ,,En Julia dan? Het besef dat het uw vrouw is, mist u. Berouw valt niet op. Denkt u er weleens aan dat ze pas 30 was?’’

Na de moord wilde K. ook zijn eigen leven nemen. Hij maakte afscheidsbriefjes, waarin hij onder meer schreef dat hij ‘geen risico voor het publiek’ zou zijn en dat ‘alles een prijs heeft’. ,,Dat moet wel verwijzen naar de dood van Julia en dat u daarvoor verantwoordelijk bent”, meent de rechter. ,,Alles is terug te voeren op haar overspel. U wilde tegen nabestaanden zeggen dat Julia ontrouw was. U heeft met drank in bad berichtjes gestuurd aan familie. U ging zich van kant maken, maar dát moesten ze nog even weten.”

Psychiatrisch onderzoek

Uit een eerste psychologisch en psychiatrisch onderzoek bleek vorig jaar dat de geestelijke gesteldheid van Andrei, tot dan een talentvolle medewerker van Shell in Den Haag, zo ernstig en complex is dat alleen de specialisten van het Pieter Baan Centrum hem nader konden onderzoeken. De conclusie van het onderzoek is dat K. narcistisch is, afhankelijke en vermijdende trekken heeft en lijdt aan ernstige depressies met psychoses. ,,Bij het verdiepen van de depressies kwamen er ook meer psychotische klachten”, stelt een deskundige van het PBC. Bij de huisarts werd in 2010 al hypochondrie vastgesteld. ,,Hij had angst voor kanker, angst voor hiv. Hij had een overdreven grote angst.” Volgens de deskundige was K. een vat dat op ontploffen stond.