8 redenen om uit te gaan: Sebas & Wes, Wende en Sinterklaas

Wat gaan we doen dit weekend? Deze leuke activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

1. Sebas & Wes

THEATER De tweede voorstelling van dit Roosendaalse theaterduo. Wat doen een keurige jongeman en een sloddervos als hun hoofd na te lang hard werken overstroomt? Ze zoeken rust in de natuur, op camping De Gekke Geit. Tijd om alle issues van het campingleven en de problemen van zichzelf en ons te bespreken.

Sebas & Wes met Als het morgen maar weer goed Ii: 25 en 26 november (20.15 uur) in De Kring, Roosendaal en 8 december in Chassé Theater, Breda.

2. Alex Agnew

CABARET Vlaams fenomeen. Cabaretier die in een vorig leven tevens frontman was in een metalband. In deze show zie je wat er met zo’n ADHD’er gebeurt als hij na twee jaar binnen zitten zijn publiek weer mag bespringen. Zoals de geile dwergpoedel die hij na veel zeuren tijdens de lockdown voor vrouw en dochter moest aanschaffen.

Alex Agnew met Wake Me Up When It’s Over: 24 november (20.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom.

3. Fuse

MUZIEK Dit Nederlandse muziekensemble viert een feestje. Het topensemble, bestaande uit een strijkkwartet, contrabassist en percussionist, bestaat tien jaar. Optredens zijn avontuurlijke grensverkenningen. Fuse speelt klassiek, jazz en andere stijlen. Op hun route tref je sporen aan van zowel Belá Bartók, Dave Brubeck, Freddie Mercury, Miles Davis, Maurice Ravel en Britney Spears.

Fuse 10 jaar: 25 november (20.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

4. Sinterklaas en de inpakmachine

KINDERFEEST Alle ingepakte chocoladeletters zijn nat! De pakjesboot kwam in een zware storm en alle letters moeten opnieuw ingepakt worden. De tijd dringt. De pieten kopen een inpakmachine, maar wat is die handleiding toch lastig. Gaat het feest mislukken en krijgen de kinderen een verkeerde letter? Of kom jij helpen?

Sinterklaas en de inpakmachine: 27 november (11.00 uur) in De Kring, Roosendaal.

5. Mastreechter Staar

MUZIEK Limburg komt naar je toe deze herfst. Onder het motto ‘Wie Sjoon os Limburg is’ trakteren de mannen van de Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar je op het beste uit twee werelden: muziek en een sfeer kenmerkend voor hun eigen provincie, plus bekende en iets minder bekende werken uit opera, operette en musical.

Mastreechter Staar met Wie Sjoon Os Limburg Is: 27 november (15.00 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

Volledig scherm © Sanne de Wilde

6. Wende

MUZIEK Na Mens, het eerste Nederlandstalige album waarop Wende Snijders op zoek ging naar het wonder en gevaar om mens te zijn, is er nu De Wildernis. In plaats van nog jaren met succes chansons zingen, zoekt ze steeds een verse uitdaging. Na haar Berlijnse (pop)avontuur en een liederencyclus van Schubert broedde haar creatieve geest op samenwerkingen en gesprekken met schrijvers en dichters, zoals Dimitri Verhulst, Marieke Lucas Rijneveld en S10. De Wildernis is dynamisch, magisch en machtig mooi.

Wende met De Wildernis: 24 november 20.30 uur in Gebouw-T, Bergen op Zoom.

Volledig scherm © Cees van Keulen

7. Wim Daniëls

THEATER ‘Koken met taal’, dat kun je wel overlaten aan Wim Daniëls, de 68-jarige taalvirtuoos uit Aarle-Rixtel. Hij is bekend uit een groot aantal tv-programma’s, hij schreef ook ruim honderd boeken, vooral over taal en taalverschijnselen. Ook in het theater levert dat uiterst vermakelijke voorstellingen op. Hij heeft slechts wat letters, woorden, zinnen en leestekens nodig, zijn creatieve geest doet de rest. Daniëls, een ware taal-topkok, tovert ongetwijfeld lekker smakende, licht verteerbare taalgerechten voor.

Wim Daniëls met Koken Met Taal: 25 november (20.15 uur) in De Kloosterhof in Hoogerheide.

Volledig scherm © Dieter Telemans/ANP

8. Rampjaar 1672

MUZIEK Een programma met muziek en verhalen. Concerto d’Amsterdam speelt klassieke muziek van componisten als Sweelinck, Hacquart, Biber, Purcell, Lully en Charpentier uit Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Alle stukken bezitten een relatie met 1672, dat bekend stond als het rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd van drie kanten bedreigd: vanuit Frankrijk, Engeland en de Duitse bisdommen van Keulen en Münster. Geert Mak weet als verteller tussendoor alle verbanden te leggen.

Concerto d’Amsterdam met Geert Mak: 27 november (15.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom.