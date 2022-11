8 redenen om uit te gaan: Nielson, Diederik Jekel en Belpop

Wat gaan we doen dit weekend? Deze leuke activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

Volledig scherm © EvaCaptures

1. Nielson

MUZIEK Nieuwe muziek en anekdotes, maar ook songs van zijn drie platina albums. Waarschijnlijk voelt zanger Nielson Littooij uit Dordrecht zich nog altijd sexy als hij danst. Hij brak tien jaar geleden door na zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland, was dit jaar nog actief in Beste Zangers, maar staat nu voor het eerst in de theaters.

Nielson met Vertrouwd & Nieuw: 19 november (20.00 uur) in Chassé Theater, Breda.

Volledig scherm © Joris van Bennekom

2. Peter Heerschop & Viggo Waas

CABARET Zoeken naar het geheim van ‘De Heilige Graal van Vriendschap’. De helft van de cabaretgroep NUHR maakt na het herseninfarct van Viggo een programma met schitterende anekdotes en pijnlijke stiltes. Ze wachten op iets bijzonders en vertellen elkaar wat ze belangrijk vinden.

Er gaat nog iets heel moois gebeuren: 17 november (20.15 uur) in De Bussel, Oosterhout en 18 november (20.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom.

3. Kleur. Passie. Ziel.

EXPOSITIE Abstract werk met een ziel. De wereld door de ogen kunstenaars die houden van emotie en spelen met kleur. Jo Debije is een man voor wie schilderen gelijk staat aan ademen, Josie Arnoys is een vrouw die graag experimenteert met vormen en materialen. Roer hun kwaliteiten door elkaar en er ontstaat iets wonderlijks.

Expositie Jo & Josie: op zaterdag en zondag in november (12.00 – 17.00 uu) in Galerie Arsis, Bergen op Zoom.

4. Diederik Jekel

THEATER Een soort Willem Wever voor volwassenen. In dit theatercollege van wetenschapper Diederik Jekel kan het publiek kleine vragen stellen over grote onderwerpen als klimaatverandering, stikstofcrisis of de oerknal. Zaken die bij het koffiezetapparaat op kantoor net niet opgelost worden.

Eerste Hulp bij Moeilijke Onderwerpen: 17 november (20.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom en 23 november (20.15 uur) in De Nobelaar, Etten-Leur.

5. Rob Scheepers

CABARET Scheepers haalt in Bekant alle glans van de werkelijkheid. Hij rekent genadeloos af met een praalwereld vol influencers. Met Gucci zonnebrillen en Louis Vuitton poepzakjes. Met alle uiterlijke opsmuk die het innerlijke verdriet verbergt. Deze meester van de oneliner weet ook steeds de juiste vragen te stellen. Dat blijkt tevens een garantie voor een schaterlach.

Rob Scheepers met Bekant (try-out): 18 november (20.15 uur) in De Nobelaar, Etten-Leur. Later ook in Rucphen en Hoogerheide.

Volledig scherm © Ramon Mangold

6. Musa Horti

KLASSIEK Ze traden op voor Daan Mannekes 80e verjaardag, het Vlaamse topkoor Musa Horti. Dat was een muzikaal hoogtepunt. Zondag zingen ze weer, in de Grote Kerk. Ditmaal voor het 750-jarig jubileum van de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal. En weer doet Daan Manneke een duit in het zakje. Hij componeerde speciaal voor de kloosterorde een stuk getiteld De Wijngaard. De teksten komen uit de Bijbel, m.n. de boeken Jeremia en het Hooglied. Ze gaan over liefde, welbevinden, musiceren en toekomst. Verder klinkt er een bonte mix van voornamelijk hedendaagse stukken. En hedendaags mag best weer onbeschaamd oorstrelend zijn, zoals het licht hallucinerende The Deer’s Cry van Arvo Pärt.

Jubileumconcert 750 jaar Sint-Catharinadal: 20 november (15.30 uur) in Grote Kerk, Breda.

7. Made in Belgium

MUZIEK Festival met toonaangevende popmuziek uit Vlaanderen. In een belendend pand treden zangeres Noémie Wolfs (ex-Hooverphonic) en de talentvolle Porcelain id (de Rwandese zanger Hubert Tuyishime) solo op, in de grote zaal van Gebouw-T bewijzen Intergalactic Lovers en Sylvie Kreusch op waarom zij tot de top van de Belpop behoren. Afgetrapt wordt er met wellicht wel de grootste ontdekking uit België van de laatste jaren: The Haunted Youth. Denk aan machtige rocksongs met een melancholische start en een groots, euforisch slot.

Made in Belgium: 19 november (19.30 uur) in Gebouw-T, Bergen op Zoom.

8. Meena Cryle & Chris Fillmore

MUZIEK Waar een Dongens bluescafé groot in kan zijn. Zondag brengt het zangeres Meena Cryle en gitarist Chris Fillmore vanuit Oostenrijk naar Brabant. Zij combineren blues, rock-’n-roll, soul, country en gospel en geven die muziek zowaar een frisse, eigentijdse twist. Cryle blijkt geboren voor het podium en het spel van Fillmore roept niet zelden herinneringen aan Stevie Ray Vaughan op. Naast eigen werk staan er ook songs van Bob Dylan, Eric Bibb en The Marshall Tucker Band op hun repertoire.

Meena Cryle & The Chris Fillmore Band: 20 november (16.30 uur) in De Gouden Leeuw, Dongen.