8 redenen om uit te gaan: Loïs Lane, Steven Kazàn en klimbos en meer

Wat gaan we doen dit weekend? Deze leuke activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

1. Jan Beuving

CABARET Hij is wiskundige en behaalde een master wetenschapsgeschiedenis. Pas daarna studeerde hij aan de Koningstheateracademie en studeerde hij af als liedschrijver. Toch is de kans groot dat u hem alleen kent van zijn wekelijkse column in Studio Voetbal. Tijd voor een update, want Beuving is leuk. Zijn vorige soloprogramma, Rotatie, werd genomineerd voor een Poelifinario.

Jan Beuving met Restante: 20 oktober (20.15 uur) in De Kring, Roosendaal.

2. Barn & Belle

MUZIEK Dit americanaduo ontmoette elkaar op het conservatorium van Maastricht. De twee multi-instrumentalisten Jesse Deledda en Lea Lomans bezitten een voorliefde voor een groot arsenaal aan akoestische instrumenten, waaronder een banjo, dobro, ukelele, maar ook een oilcan-gitaar en een wasbord. In 2023 gaan Barn & Belle Nederland vertegenwoordigen tijdens The International Blues Challenge in Memphis, Tennessee.

Barn & Belle: 23 oktober in De Sjoes, Roosendaal.

3. Steven Kazàn & Jamie

THEATER De jongste zoon van illusionist/goochelaar Hans Kazàn ging in coronatijd ongemakkelijke quarantainefilmpjes posten op YouTube. Dat deed hij samen met zijn verveelde vrouw Jamie. Na dat online-avontuur komt het duo nu met een liveshow. Dat is een mix van eerdere theatershows vol droge humor, interactie én nieuwe sketches.

Steven Kazàn & Jamie met Hey Hallo: 22 oktober (20.15 uur) in De Kloosterhof, Hoogerheide.

4. Hippe Gasten (7+)

MUZIEK Komkommermaarbij. Niks komkommertijd, voor popmuziek is het altijd de juiste tijd. En leeftijd. Want deze Hippe Gasten op het podium van Mezz verzorgen speciale rockconcerten voor kids. En nee, die zijn allesbehalve kinderachtig. Geen belerend vingertje of flauwe deuntjes, maar serieuze songs met gierende gitaren en pompende drums!

Hippe Gasten: 23 oktober (15.00 uur) in Mezz, Breda.

5. Kenny Anders

MUZIEK De oorspronkelijk uit Bergen op Zoom komende rapper Kenny Anders heet eigenlijk Kenny van Elteren. Hij studeerde psychologie en werkt als coach voor studenten met autisme. In alles wat hij doet is hij op zoek naar groei. Meer bewustzijn, meer zelfacceptatie, meer vertrouwen. Het liefst stelt hij vragen die nog betere vragen opleveren.

Kenny Anders cd-presentatie: 23 oktober (15.00 uur) in De Maagd, Bergen op Zoom.

6. Alma Quartet

KLASSIEK Kamermuziek Breda is weer gestart. Vrijdag het tweede concert: het Alma Quartet bestaat uit prominente leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. Met hun debuut cd-box braken ze meteen internationaal door. Wereldwijde optredens volgden. Ze spelen vrijdagavond onder andere een subliem kwartet van Haydn, waarvan je het indringende en barse openingsthema mee naar huis neemt. En een weelderig laatromantisch kwartet van Korngold, die vanwege zijn Joodse achtergrond uitweek naar de V.S. en in Hollywood furore maakte als componist van filmmuziek bij kaskrakers als Robin Hood.

Alma Quartet: 21 oktober (20.15 uur) in Nieuwe Veste Concertzaal, Breda.

7. Nederpop All Stars

MUZIEK Een reis langs klassiekers uit de Nederpop. Dat is het idee achter de voorstelling van vijf muzikanten die eerder het podium deelden met onder meer Het Goede Doel en Paul de Leeuw. Onder de naam Nederpop All Stars rijgen ze een groot aantal hits plus een discoblok aaneen. Speciale aandacht is er voor die van Loïs Lane, want ook Monique en Suzanne Klemann zijn aanwezig in deze constant doordenderende hit-trein. Dat wordt meezingen tijden dit feest der herkenning met My Best Friend, It’s The First Time en Tonight!

Nederpop All Stars feat. Loïs Lane: 22 oktober (20.15 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

8. Klimbos

DOEN Zin in een avontuur, middenin de natuur? Uitdagende bruggen en netten, stevige lianen en tokkelbanen? Het is allemaal aanwezig op de fraaie locatie van Klimbos Brabantse Wal in Bergen op Zoom. Het Klimbos is gelegen nabij Landgoed Lievensberg, nabij het op een andere keer te bewandelen Blote Voetenpad, naast het educatieve Natuurpodium en naast Brasserie BoZlust. Het Klimbos heeft 9 verschillende routes en 100 verschillende overgangen kriskras door het bos. Met diverse hoogtes en moeilijkheidsgraad, voor zowel jong als oud.

Klimbos Brabantse Wal: Boslustweg 1 in Bergen op Zoom.